Anfernee Jamal Dijksteel resmen Kocaelispor’da

Trendyol Süper Lig hazırlıklarını yarından itibaren 3 Ağustos’a kadar Kartepe Green Park Otel’de sürdürecek olan Kocaelispor’da dış transferler sürüyor.

Yabancı oyuncu transferinde şu ana kadar Alexandar Jovanovic, Dan Agyei, Joesph Nonge Boende, Massaido Haidara, Manuel Luis Da Silva Cafumana (Show) ve Bruno Petkovic’i renklerine bağlayan Körfez ekibi son olarak da ön anlaşmayı duyurduğu Anfernee Jamal Dijksteel’i resmen kadrosuna kattı.