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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Angelina Jolie'den eski eşi Brad Pitt'e 250 milyon dolarlık dava!

2016'da yollarını ayıran ve altı çocukları bulunan oyuncu Angelina Jolie ile Brad Pitt, arasındaki hukuk mücadelesi sürüyor. Jolie, eski eşinin Miraval Şatosu şaraphanesinin kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını ve kendisine 'sus payı' verdiğini öne sürerek 250 milyon dolarlık dava açtı

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  • Angelina Jolie'den eski eşi Brad Pitt'e 250 milyon dolarlık dava! - Magazin haberleri

    Bir zamanlar 'Brangelina' olarak anılan ve 2016'da yollarını ayıran Angelina Jolie ile Brad Pitt, arasındaki Miraval Şatosu davasında yeni bir gelişme yaşandı. 
  • Angelina Jolie'den eski eşi Brad Pitt'e 250 milyon dolarlık dava! - Magazin haberleri

    250 MİLYON DOLARLIK DAVA

    Jolie'nin kurduğu şirket, Oscar ödüllü aktöre 250 milyon dolarlık dava açtı.
  • Angelina Jolie'den eski eşi Brad Pitt'e 250 milyon dolarlık dava! - Magazin haberleri

    'ÖÇ ALMAK İSTEDİ' İDDİASI

    Page Six'in haberine göre; dava nedeni olarak Pitt ve ekibinin Fransız şaraphanesini ele geçirmek için birtakım işler çevirdiği öne sürüldü. Ayrıca, Brad Pitt'in, boşanma ve velayet davasından dolayı eski eşinden öç almak istediği ve Jolie'nin şaraphane yatırımından tek kuruş kazanmamasından emin olmak istediği belirtildi.
  • Angelina Jolie'den eski eşi Brad Pitt'e 250 milyon dolarlık dava! - Magazin haberleri

    Pitt'in eski eşi Jolie'ye 'sus payı' verdiği ve evliliklerinin bitmesine sebep olan koşullar konusunda sessiz kalması istediği belirtildi.

    Dava belgelerinde, 2008 yılında Miraval Şatosunu satın alan Pitt ile Jolie'nin, şaraphaneyi geliştirmek için milyonlarca dolar harcadığı bilgisi bulunuyor.
  • Angelina Jolie'den eski eşi Brad Pitt'e 250 milyon dolarlık dava! - Magazin haberleri

    Paylaşılan bilgilere göre, Angelina Jolie ile Brad Pitt, şaraphanenin hisselerini yarı yarıya bölüşmüştü ancak Jolie'nin finansal kaynaklarının çoğunun şaraphaneye bağlı olduğu belirtildi.

    Boşanmanın ardından Pitt ve ortaklarının şaraphaneden elde edilen geliri 'boş projelerde' harcadığı öne sürüldü.
  • Angelina Jolie'den eski eşi Brad Pitt'e 250 milyon dolarlık dava! - Magazin haberleri

    BRAD PITT'İN TALEBİNE RET

    Eski eşi Jolie'nin bir zamanlar ortağı olduğu Miraval Şatosu şaraphanesindeki hisselerini Rus bir iş adamına sattığını ve kendisine zarar vermek istediğini iddia eden Brad Pitt'in talebi mahkeme tarafından reddedilmişti.
  • Angelina Jolie'den eski eşi Brad Pitt'e 250 milyon dolarlık dava! - Magazin haberleri

    NELER OLMUŞTU?

    Jolie'nin alkol şirketi ve emlak hisselerini satma planları, Pitt tarafında kendisine açılan bir dava ile engellenmişti. Ancak bu hukuk mücadelesinin galibi Angelina Jolie olmuştu.

    Jolie, 164 milyon dolarlık Miraval Şatosu şaraphanesindeki yüzde 50'lik hissesini şarap grubu Tenute del Mondo'ya satmıştı.
  • Angelina Jolie'den eski eşi Brad Pitt'e 250 milyon dolarlık dava! - Magazin haberleri

    Alkol üreticisi Stoli Group'un küresel CEO'su Damian McKinney, Stoli'nin Miraval'ın şaraplarına ve markasına duyduğu hayranlığı dile getirmişti. McKinney, ayrıca Brad Pitt'in yanında yer almaktan heyecan duyduğunu da belirtmişti.
  • Angelina Jolie'den eski eşi Brad Pitt'e 250 milyon dolarlık dava! - Magazin haberleri

    "EYLEMLERİ KİNCİ NİTELİKTE"

    Jolie ve Pitt'in devam eden yasal mücadelelerine hakim olan bir kaynak, son davalar hakkında, "Angelina'nın Brad'e yönelik eylemleri sürekli olarak kinci nitelikte. Bu, bir kişinin kuralları aşmaya ve yükümlülüklerinden kaçınmaya çalışmasının başka bir örneğidir." ifadesini kullanmıştı.
  • Angelina Jolie'den eski eşi Brad Pitt'e 250 milyon dolarlık dava! - Magazin haberleri

    O DÖNEM SEVGİLİSİNİ ŞATOYA GETİRMİŞTİ

    İkilinin şato için karşı karşıya gelmesinin arkasında başka nedenlerin olduğu da konuşulmuştu. Brad Pitt'in Alman model Nicole Poturalski ile geçtiğimiz yıllarda Miraval Şatosu'nu ziyaret etmesi, Angelina Jolie için bardağı taşıran son damla olduğu ileri sürülmüştü.

    Fotoğraflar: Splash News, AP. 

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