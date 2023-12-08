Lara Croft: Tomb Raider, Mr. & Mrs. Smith (Bay ve Bayan Smith) ve Malefiz gibi pek çok film ile tanınan Jolie, ABD'nin köklü gazetelerinden Wall Street Journal'a verdiği röportajda, sahnede oyunculuk yapmayı düşünebileceğini ama Hollywood'u düşünmediğini söyledi.

Jolie verdiği röportajda "Bugün aktris olmazdım" açıklamasında bulundu ve ekledi "Bu işe başladığımda, bu kadar halka açık olmak, bu kadar çok şey paylaşmak gibi bir beklenti yoktu" dedi.

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Jolie basında yer alan kendisiyle ilgili haberleri okumadığını söylese de "çok uzun zamandır buralarda olduğunu ve her şeyin söylendiğini" bildiğini ifade etti.

Angelina Jolie, babası Jon Voight ve annesi Marcheline Bertrand'ın da oyuncu olması nedeniyle Hollywood çevresinde büyüdü. Daha küçük yaşlardan itibaren çeşitli projelerde yer aldı, modellik ve metot oyunculuğu yaptı.