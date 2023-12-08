Angelina Jolie şaşırtan itiraflarda bulundu: Kaçmak istedim
Hollywood'un sevilen yıldızı Angelina Jolie yer adlığı filmlerle adını sinema ve televizyon tarihine altın harflerle yazdırmış olsa da, geçtiğimiz günlerde Wall Street Journal'a kariyeriyle ilgili verdiği röportajda oldukça şaşırtıcı itiraflarda bulundu
"BUGÜN AKTRİS OLMAZDIM"
Lara Croft: Tomb Raider, Mr. & Mrs. Smith (Bay ve Bayan Smith) ve Malefiz gibi pek çok film ile tanınan Jolie, ABD'nin köklü gazetelerinden Wall Street Journal'a verdiği röportajda, sahnede oyunculuk yapmayı düşünebileceğini ama Hollywood'u düşünmediğini söyledi.
"HİÇBİR ZAMAN ANLAMLI BULMADIM"
Jolie verdiği röportajda "Bugün aktris olmazdım" açıklamasında bulundu ve ekledi "Bu işe başladığımda, bu kadar halka açık olmak, bu kadar çok şey paylaşmak gibi bir beklenti yoktu" dedi.
Jolie basında yer alan kendisiyle ilgili haberleri okumadığını söylese de "çok uzun zamandır buralarda olduğunu ve her şeyin söylendiğini" bildiğini ifade etti.
Angelina Jolie, babası Jon Voight ve annesi Marcheline Bertrand'ın da oyuncu olması nedeniyle Hollywood çevresinde büyüdü. Daha küçük yaşlardan itibaren çeşitli projelerde yer aldı, modellik ve metot oyunculuğu yaptı.
"ÖZGÜRLÜK ARIYORSUNUZ"
Angelina Jolie "Hollywood'dan hiçbir zaman çok etkilenmediğini" itiraf ederek ekledi "Hiçbir zaman önemli ya da anlamlı bulmadım, kaçmak istedim. Epey basit bir yerde büyüdüm" ifadelerini kullandı.
48 yaşındaki oyuncu sözlerine şöyle devam etti "Dünyadaki onca yer arasında Hollywood sağlıklı bir yer değil. Bu yüzden özgürlük arıyorsunuz" dedi.
"AKLIM KARIŞTI" FİLMİ DEPRESYONA VE ZAMAN ZAMAN İNTİHAR DÜŞÜNCESİNE SÜRÜKLEDİ
Kendisine En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandıran 1999 yapımı Aklım Karıştı'daki (Girl, Interrupted) rolünün ardından gelen şöhretten sonra depresyona ve zaman zaman intihar düşüncelerine yol açtığını söyleyen Jolie "Kaçmak istedim" ifadelerini kullandı.
ABD'li oyuncu kariyeri boyunca, özellikle de 7 yıl önce 6 çocuğunun babası Brad Pitt'le boşanması nedeniyle gündemde kalmaya devam etti.
Jolie, Los Angeles'ta yaşarken "Sosyal hayatı olmadığını" söyleyerek Kamboçya'daki evide daha fazla zaman geçirmeyi umduğunu ekledi "Yapabildiğim zaman taşınacağım" dedi.
Kaynak: Independent, Hollywood Reporter, Wall Street Journal