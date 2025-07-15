Angelina Jolie oğlu Knox'a direksiyon dersi verdi

Angelina Jolie, oğlu Knox'a otomobil sürüş dersi verdi. 6 çocuk annesi Oscar'lı oyuncu, 17 yaşına giren oğluna Los Feliz'de direksiyon başında, otomobil kullanmayı öğretirken görüntülendi.

ABD'de 16- 18 yaş arasındaki kişilere 'kısıtlı ehliyet' veriliyor. Bu ehliyet, bağımsız olarak araç kullanma izni sağlasa da genellikle gece araç kullanma veya araçta yolcu bulundurma konusunda sınırlamalar içeriyor.

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2008 doğumlu Knox, Angelina Jolie'nin ikiz çocuklarından biri. Knox'un ikiz kız kardeşi, Vivienne.

2016'da ayrılan Jolie ile Brad Pitt çifti, birliktelikleri boyunca Maddox, Sahara ve Pax'i farklı ülkelerden evlat edinmişti. Shiloh, Knox ve Vivienne ise ikilinin biyolojik çocukları.

Annesinin boyunu geçen Knox, geçen yıl kasım ayında Sinema Sanatları ve Bilim Akademisi'nin düzenlediği Valilik Ödülleri'ne Angelina Jolie ile kol kola katılmıştı.

Knox, en son 2021'de annesi Angelina Jolie'nin 'Eternals' filminin galasına katılmıştı. O galada Knox, diğer kardeşleriyle birlikteydi.