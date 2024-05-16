Angelina Jolie ile Brad Pitt'in kızı Shiloh'nın çok konuşulan dans yeteneği
Angelina Jolie ve Brad Pitt'in yakında 18 yaşına girecek olan kızları Shiloh, dans yeteneğini sergilediği video ile gündemde
Angelina Jolie ile Brad Pitt ikilisinin kızı Shiloh, bu hafta yayınlanan bir videoda sürpriz dans yeteneğini sergilerken görülüyor.
Jolie ve Pitt'in ilk biyolojik çocuğu olan Shiloh'nın serbest stildeki dansını içeren videoyu koreograf Lil Kelaan Carter paylaştı.
27 Mayıs'ta 18 yaşına girecek olan Shiloh'nın 'Tanzania' adlı şarkıdaki dansı için Lil KelaanCarter'ın yorumu; "Hareketleri çılgınca. Enerjin için teşekkürler" şeklinde oldu.
Shiloh'nun Doja Cat şarkısı eşliğindeki dansı, 2022'de koreograf Hamilton Evans tarafından YouTube'da yayınlandığında, Oscar ödüllü babası Brad Pitt'in gözyaşlarına boğulmasına neden olmuştu.
DANSIYLA BABASINI AĞLATMIŞTI
Shiloh, iki yanında iki dansçıyla birlikte bir dakikalık enerjik bir dans için Studio City'deki Millennium Dans Kompleksi'nde sahneye çıkmıştı. O dönemde Brad Pitt, Entertainment Tonight'a verdiği demeçte, "Gözlerimi yaşarttı. Çok güzel. Nereden öğrendiğini bilmiyorum. Ben tam bir bay beceriksizim" demişti.
O yıl dans videosuyla ilgili Us Weekly'ye konuşan bir kaynak, "Shiloh dans etmeyi seviyor. Çok yetenekli ve birkaç yıldır dans dersleri alıyor. Dans topluluğu aracılığıyla da iyi arkadaşlar edindi. En sevdikleri çalma listelerini ve bu tür şeyleri paylaşıyorlar" ifadesini kullanmıştı.
Kaynak ayrıca; "Öğretmenleri ondan çok etkileniyor. Dansı bir üst seviyeye çıkarmak isterse önünde bir engel olmadığını söylüyorlar. Shiloh yapabilir" demişti.
Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin kızlarıyla gurur duyduğunu söyleyen kaynak; "Profesyonel olmak isterse sorun olmaz ama onu hiçbir şekilde zorlamıyorlar" diye konuşmuştu.
6 KARDEŞLER
Shiloh, 6 çocuklu Angelina Jolie ile Brad Pitt çiftinin dördüncü, ama ilk biyolojik çocuğu. Çiftin birliktelikleri boyunca üçü evlatlık, üçü de biyolojik altı çocuğu olmuştu.
Jolie ve Pitt'in Kamboçya'dan evlat edindikleri Maddox 22, Vietnam'dan evlat edindikleri Pax 20, Etiyopya'dan evlat edindikleri Zahara 19 yaşında.