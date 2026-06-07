Angelina Jolie ve Brad Pitt'in oğlu Knox dövüş ringinde

Biyolojik kızları Shiloh ve Vivienne ile evlatlık kızları Zahara ve son olarak evlatlık oğulları Maddox, 'Jolie-Pitt' şeklindeki soyadlarını sadece 'Jolie' olarak değiştirse de Knox'un böyle bir tercihte bulunduğuyla ilgili bir haber kamuoyuna yansımadı.