Angelina Jolie ve Brad Pitt'in oğlu Knox dövüş ringinde
Angelina Jolie ve Brad Pitt'in tek biyolojik oğlu Knox, dövüş sanatındaki ustalığını ringde sergiledi. Bu durum, kaçınılmaz olarak babası Brad Pitt ve onun ikonik 'Dövüş Kulübü' filmindeki rolünü akıllara getirdi
Angelina Jolie ile Brad Pitt'in oğlu Knox Jolie-Pitt, Muay Thais sporunda profesyonelleşti. Bir zamanlar 'Brangelina' olarak anılan boşanmış çiftin 17 yaşındaki oğlu, Los Angeles'ta bir kulüpte gösteri amaçlı bir dövüş için ringe çıktı.
Ringde dövüş yeteneğini serileyen Knox'un uzun zamandır bu sporla ilgilenmesinden dolayı elde ettiği fit görünümü dikkat çekti.
Babasına olan benzerliği dikkatlerden kaçmayan Knox, maç boyunca birkaç sert darbe almasına rağmen sakinliğini korudu.
Genç sporcu, gösteri maçı boyunca kendi vuruşlarından da bolca isabet kaydetti.
Knox'un gösteri maçı, kaçınılmaz olarak babası Brad Pitt ve onun ikonik 'Dövüş Kulübü' filmindeki rolünü akıllara getirdi.
Kült klasik filmin sinemalarda gösterime girmesinden 27 yıl sonra Knox, kendi dövüş kulübü versiyonunun tadını çıkarıyor gibiydi.
Dövüş sporu becerilerini geliştirmek için çok çalıştığı bilinen Knox, geçen yıl antrenman esnasında kanlar içinde kalmış haliyle görüntülenmişti.
Knox, 2016'da ayrılan Angelina Jolie ile Brad Pitt'in tek biyolojik oğlu ve Vivienne ile ikiz kardeş. Brad Pitt, ayrılıktan bu yana üçü biyolojik, üçü de evlatlık olan altı çocuğuyla arasını düzeltemedi.
Biyolojik kızları Shiloh ve Vivienne ile evlatlık kızları Zahara ve son olarak evlatlık oğulları Maddox, 'Jolie-Pitt' şeklindeki soyadlarını sadece 'Jolie' olarak değiştirse de Knox'un böyle bir tercihte bulunduğuyla ilgili bir haber kamuoyuna yansımadı.