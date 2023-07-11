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Angelino 2018 yılında Hollanda'nın güçlü ekiplerinden Eindhoven ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Angelino 2018/2019 sezonunda PSV formasıyla 34 maçta forma giydi.



Manchester City, sözleşmesindeki geri satın alma maddesini kullanarak, 3 Temmuz 2019'da Angelino ile yeniden sözleşme imzaladı.



31 Ocak 2020'de Manchester City ile 12 maça çıkan Angelino, sezon sonuna kadar Alman ekibi Leipzig'e kiralık verildi. 12 Şubat 2021'de Leipzig, 18 milyon Euro bonservis bedeli ile Angelino'nun bonservisini alarak 4 yıllık bir anlaşma yaptı.