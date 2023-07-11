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        Angelino kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor? Galatasaray'ın transfer listesindeki

        Galatasaray transferde atağa kalkıyor. Sarı kırmızılılar; 2023-2024 sezonu öncesi ilk transferini gerçekleştirmek üzere RB Leipzig'in İspanyol yıldızı Angelino'ya göz dikti. İşte, sol bek olarak oynayan ve geçtiğimiz sezonu Hoffenheim'da kiralık geçiren Galatasaray'ın transfer listesindeki Angelino hakkında bilinmesi gerekenler...

        Habertürk
        Giriş: 11.07.2023 - 17:39
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        Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da transferde hareketli günler yaşanıyor. Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden sarı kırmızılılar, 16 yaşında Manchester City'ye transfer olan 1997 doğumlu Angelino ile temaslarını sıklaştırdı. İşte, İspanyol oyuncu hakkında ayrıntılar...

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        ANGELINO KİMDİR?

        Tam adı Jose Angel Esmoris Tasende olan Angelino 4 Ocak 1997 yılında İspanya'da dünyaya geldi. Küçük yaşta Bergantinos takımının altyapısında futbola başlayan Angelino 8 Temmuz 2012'de Manchester City'nin U-18 takımı için transfer edildi.

        Angelino 2016/2017 sezonunun sonuna kadar Manchester City'nin A takımıda dahil olmak Manchester City U-19 ve U-23 takımlarındada forma giydi.

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        Angelino 30 Ocak 2016'da Aston Villa ile oynanan FA Cup mücadelesinde sonradan oyuna dahil olarak ilk profesyonel maçına çıkmış oldu.

        Manchester City'de istediği süreleri bulamayan Angelino sırasıyla Girona, Mallorca ve Nac Breda takımlarına kiralandı.

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        Angelino 2018 yılında Hollanda'nın güçlü ekiplerinden Eindhoven ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Angelino 2018/2019 sezonunda PSV formasıyla 34 maçta forma giydi.

        Manchester City, sözleşmesindeki geri satın alma maddesini kullanarak, 3 Temmuz 2019'da Angelino ile yeniden sözleşme imzaladı.

        31 Ocak 2020'de Manchester City ile 12 maça çıkan Angelino, sezon sonuna kadar Alman ekibi Leipzig'e kiralık verildi. 12 Şubat 2021'de Leipzig, 18 milyon Euro bonservis bedeli ile Angelino'nun bonservisini alarak 4 yıllık bir anlaşma yaptı.

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        Leipzig, Ağustos 2022'de Hoffenheim'dan sol bek David Raum ile sözleşme imzaladıktan sonra Angelino, bir yıllığına satın alma seçeneğiyle kiralık olarak Hoffenheim'a transfer oldu.

        Angelino geçtiğimiz sezonu Hoffenheim'da kiralık olarak geçirdi. Profesyonel kariyerinde 206 maça çıkan İspanyol sol bek 11 gol kaydetti.

        Angelino'nun 2023/2024 sezonunda Galatasaray forması giymesi bekleniyor.

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