Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Gaziantep FK
ABONE OL

Angelo Sagal: Evi canavar taşıyor baba

Gaziantep'in Şilili futbolcusu Angelo Sagal, deprem anında yaşadıklarını anlattı. “Birdenbire uyandık. Sürekli siren sesleri geliyordu. Her şey tarifsizdi. 4 yaşındaki çocuğum, evi canavarın taşıdığını söyledi. Korkunçtu.'' dedi

Angelo Sagal: Evi canavar taşıyor baba
HABERTURK.COM

Gaziantep FK'nın Şilili oyuncusu Sagal, depremde yaşadıklarını ülkesinin basınına anlattı.

''AİLEMİN İYİLİĞİ İÇİN AYRILIRDIM''

29 yaşındaki futbolcu sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini ve sonrasında karar vereceğini söyledi. Sagal, "Birdenbire uyandık. Sürekli siren sesleri duyuluyordu, her şey tarifsizdi. 4 yaşındaki çocuğum, evi canavarın taşıdığını söyledi. Korkunçtu. İnsanlar koşturuyordu. Sözleşmem haziranda bitiyor ve ne olacağını göreceğiz. Şu anda bir çıkış yolum olsaydı, kişisel sorunum veya takımda devam etmek istemediğim için değil, ailemin iyiliği için ayrılırdım" dedi.

''BAZI FUTBOLCULAR HAYATINI KAYBETTİ''

Şilili futbolcu, "Türk meslektaşlarım bana şehir merkezinin tarif edilemez olduğunu söyledi. Birçok futbolcu arkadaşım, çok yüksek binalarda yaşıyor. Kulübe tarzı yerlere gittiler. Bazı futbolcuların hayatını kaybettiğini de öğrendim. Bunlar ne kötü haberler! İnsanlar molozların arasında ve altında kaldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor ama hava şartları da çok kötü. Aynı anda gidilmesi gereken birçok yer olduğu için de işler daha da zorlaşıyor" açıklamasında bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Erden Timur ve Kerem Aktürkoğlu Hatay'da
FUTBOL Erden Timur ve Kerem Aktürkoğlu Hatay'da
2022 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda El-Hilal finale yükseldi
FUTBOL FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda El-Hilal finale ...
Yılmaz Vural açıkladı: Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan hayatını kaybetti... - Son dakika deprem haberleri
FUTBOL Ahmet Eyüp Türkaslan'dan acı haber!
Christian Atsu'dan sevindiren haber! Diğer isimler için spor camiasında bekleyiş sürüyor - Deprem Haberleri
FUTBOL Atsu'dan sevindiren haber!
Son dakika haberi TFF'den açıklama! Süper Lig maçları 17 Şubat'a kadar ertelendi
FUTBOL TFF'den Süper Lig kararı!
Merih Demiral, Cristiano Ronaldo ve Bonucci'den depremzedeler için yardım kampanyası
FUTBOL Geliri depremzedelere! Bravo Merih
Atakaş Hatayspor Futbol Takımı, İstanbul'a geldi
FUTBOL Hatayspor ve Demirel, İstanbul'da
Trabzonspor, tesislerini depremden zarar gören çocuklara açıyor
FUTBOL Trabzonspor tesisleri çocuklara açılıyor
Eyüpspor'dan depremzedeler için 10 milyon TL bağış
FUTBOL Eyüpspor'dan 10 milyon TL bağış
Konyaspor, depremzedeleri localarında ağırlayacak
FUTBOL Konyaspor, depremzedeleri ağırlayacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.