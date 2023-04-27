Anında daha sevilebilir olmanın 7 yolu

Böylece daha sevilebilir ve çekici olmaya yardımcı olur. Ve zaten yeterince sevimli olduğunuzu düşünebilirsiniz ki durum pekâlâ öyle olabilir. Ama soru şu ki, "Daha fazla olabilir misin?" Evet, bunu yapabilmek mümkün ve denemenin bir dezavantajı yok. Bunun için çok fazladan düşünmeye veya fazladan zamana da gerek yok. Ayrıca bu herkesin arkadaşı olmaya çalışmak anlamına gelmiyor. İyi olmak ve sadece arkadaşlığa devam etmek için asla seviyenin altına inmemektir.