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Anında daha sevilebilir olmanın 7 yolu

Bir ortama girdiğinizde tüm dikkatleri üzerinize toplamak ve sözü dinlenilen biri olmak birçok kişinin hayalini kurduğu şey olabilir. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde en tepede yerini alan saygınlık boşuna değildir. Bu ise çok zor değil. Birkaç kilit alana biraz daha fazla dikkat edildiğinde, ortamdaki en ilgi çekici kişi siz olacaksınız.

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  • Anında daha sevilebilir olmanın 7 yolu

    Beğenilebilirlik insanlar tarafından her zaman çok istenen bir özellik olmuştur. Avcı toplayıcı zamanlarında, en hızlı ya da en güçlü olmasanız bile sizi grupta tutan şey tam olarak buydu. Ve şimdi, açık pozisyon eşit özgeçmişe sahip iki aday arasındaysa, eşitliği bozan genellikle "Çevrede olması daha iyi olan kişi kimdir?" sorusunun yanıtıdır.
  • Anında daha sevilebilir olmanın 7 yolu

    Böylece daha sevilebilir ve çekici olmaya yardımcı olur. Ve zaten yeterince sevimli olduğunuzu düşünebilirsiniz ki durum pekâlâ öyle olabilir. Ama soru şu ki, "Daha fazla olabilir misin?" Evet, bunu yapabilmek mümkün ve denemenin bir dezavantajı yok. Bunun için çok fazladan düşünmeye veya fazladan zamana da gerek yok. Ayrıca bu herkesin arkadaşı olmaya çalışmak anlamına gelmiyor. İyi olmak ve sadece arkadaşlığa devam etmek için asla seviyenin altına inmemektir.
  • Anında daha sevilebilir olmanın 7 yolu

    İnsanlar sizi sevdiğinde, hayat daha kolay çünkü kaçınılmaz olarak bir araca, işe ya da bir şeyler ödünç almaya ihtiyacınız olduğunda kendiniz için daha güçlü bağlantılar ve daha geniş bir ağ kuruyorsunuz.
  • Anında daha sevilebilir olmanın 7 yolu

    Beğeni pek çok anlama gelebilir: Dinlemek, konuşmak, şakalar yapmak. Durum ne gerektiriyorsa odur ve bu, çok daha fazla insanın sizinle arkadaş olmak istediği anlamına gelebilir, ancak karşılık verme zorunluluğunuz yoktur.
  • Anında daha sevilebilir olmanın 7 yolu

    Teksas'ta evlilik ve aile terapisti olan Pamela Monday, "Bu seni daha iyi bir insan yapıyor" diyor. Kendinizi ortaya koyuyorsunuz, daha özgün ve başkalarına karşı daha duyarlı oluyorsunuz. İnsanlar sizi sevdiğinde, hayat daha kolay çünkü kaçınılmaz olarak bir araca, işe ya da bir merdiven ödünç almaya ihtiyacınız olduğunda kendiniz için daha güçlü bağlantılar ve daha geniş bir ağ kuruyorsunuz. İşte teraziyi lehinize çevirmenize yardımcı olacak birkaç basit şey
  • Anında daha sevilebilir olmanın 7 yolu

    Olumlu beden dili kullanın

    Kollarınızı kavuşturmadan ve rahat bir duruşa sahip olmak istiyorsanız konuştuğunuz kişinin gözlerine bakmalısınız. Gülümsemek olumlu ve pozitif bir imaj vermenin en önemli kuraldır. Delaware Üniversitesi'nde psikoloji profesörü ve Sosyal Bilişsel Duygusal Sinirbilim Laboratuvarı yöneticisi Philip Gable, tüm bunlar insanların kendilerini iyi hissetmelerini sağlıyor, çünkü "Seninle rahatım" ifadesini sözsüz olarak iletiyorsun diyor.
  • Anında daha sevilebilir olmanın 7 yolu

    Sözlerinizi seçin

    Konuştuğun zaman karşındakini mutlaka dinlemeli ve söylenenleri anladığınızı belli etmelisiniz.  Adlarını sık sık söylemek insanların görüldüklerini hissetmelerini sağlar. Sorgulamak için değil, onların "bana daha fazlasını anlatmalarını" gerçekten istediğiniz için sorular sorun. Hiçbir şey sormazsanız, sessiz kalırsanız veya sadece konuyu değiştirmek için konuşursanız, kişi söylediklerinin yeterince iyi olmadığını düşünür ve kötü hissederek uzaklaşır.
  • Anında daha sevilebilir olmanın 7 yolu

    Boston, Massachusetts'te klinik psikolog olan Inna Khazan , "Sevilebilirliğimiz, diğer kişiyi nasıl hissettirdiğimize bağlıdır" diyor.
  • Anında daha sevilebilir olmanın 7 yolu

    Düşüncelerinizi paylaşın

    Sadece dinlerseniz, tüm işi diğer kişiye yaptırıyorsunuz demektir. Ayrıca bu sıfır güvenlik açığı gösteriyorsunuz anlamına gelebilir ve bu durum herhangi bir derinliğe izin vermese de, insanları tamamen savunmacı yapar.
  • Anında daha sevilebilir olmanın 7 yolu

    Diğer kişinin etkilenebileceği bir şey söylemek, mükemmellikten biraz daha azını gösteriyor olabilir. Eğer düşüncelerinizi açıkça belli etmek istemiyorsanız "Zor bir gün geçiriyorum" diyebilirsiniz ve bu yeterli olabilir.
  • Anında daha sevilebilir olmanın 7 yolu

    Karşı fikir geliştirin

    Her zaman biriyle aynı fikirde olmayacaksın ve bunu saklamak zorunda değilsiniz. Sadece karşı fikirde olduğunuzu saygı çerçevesi içerisinde ve ölçülü bir şekilde ifade etmeye özen göstermelisiniz. Burada önemli olan bir kavgayı kazanırcasına değil, gayet sakin ve net bir tavırla konuşmayı sürdürmektir. Ama bir tavır aldığın zaman, kendinin daha bütüncül bir resmini verirsin ve insanlar senin gerçekte kim olduğunu bilir.
  • Anında daha sevilebilir olmanın 7 yolu

    Kabul edilebilir olun

    Plan yaparken veya tartışırken çok zorlayıcı olmayın. Unutmayın fikirlerinizi ne kadar sert bir şekilde karşı tarafa dayatırsanız o kadar itici olursunuz. Eğer kabul görmek istiyorsanız genellikle ılımlı bir şekilde olmalısınız. Örneğin bir kahve içmek için bir mekan önerisi geldiğinde yeri sevmeseniz bile hemen reddedici olmayın. Bunun yerine başka bir öneri sunabilirsiniz.
  • Anında daha sevilebilir olmanın 7 yolu

    İltifat edin

    İnsanlar yaptıklarıyla ilgili olumlu şeyler duymaktan hoşlanırlar. Bu akıllara durgunluk verecek şeyler değil, diyor Gable ve belki de bunu konuşmadan veya gösteriden hemen sonra yapmışsındır. Ancak ertesi gün, hatta sonraki hafta tekrar söyleyin çünkü olay ortadan kalkmadı. Khazan, "Hala hissediyorlar," diyor. "Diğer kişinin bir etkisi olduğunu bilmek güzel."
  • Anında daha sevilebilir olmanın 7 yolu

    Tavsiye vermeyin

    Yukarıdakilerin hepsi işe yarasa da bunun için kesin bir formül yok. Bazen karşınızdaki kişi sadece onu dinlemenizi ister. Bazen konuşmanıza veya sorularla onları çekmenize ihtiyaç duyarlar. Bazen istedikleri son şey tavsiyedir; diyor Gable.
  • Anında daha sevilebilir olmanın 7 yolu

    “Ne yardımcı olur?” Bu, seçiminizin doğru olabileceği veya yanlış olabileceği anlamına gelir. Yorumunuz veya eyleminiz pek iyi gitmiyor ve samimi olduğunuzda ve herkese hitap etme konusunda endişelenmediğinizde bu hem kaçınılmaz hem de en kötü şey olmaktan uzak.
  • Anında daha sevilebilir olmanın 7 yolu

    Mükemmel olmak zorunda değilsin. Ve bazı günler tüm bunları yapmayacaksın. Bu, bağlantı kurmak ve dünyada arkadaş canlısı bir insan olarak görünmek istemekle ilgilidir.

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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