Anıtkabir’de çelenk krizi: Özgür Özel ile asker arasında gerginlik

Özgür Özel, Kurban Bayramı’nın 4’üncü gününde CHP Ankara İl Başkanlığı’nın önünde bayramlaşma töreni gerçekleştirdi. Törenin ardından Özgür Özel, etkinliğe katılanlarla Anıtkabir’e yürüdü.

Özel’in Anıtkabir’e gerçekleştirdiği ziyaret önceden planlanan resmi bir tören olmadığı için Atatürk mozolesinin olduğu alana katılımcıların girişine izin verilmedi. Özel, Atatürk mozolesine bıraktığı çelenkte yazan Cumhuriyet Halk Partisi yazısı üstüne "CHP Genel Başkanı Özgür Özel" yazısını ekledi. Anıtkabir'de görevli askerler bu duruma müdahale etti. Saygı duruşunun tamamlanmasının ardından görevli asker, çelengin üzerindeki yazıyı kaldıracakken Özgür Özel yazıyı aldı ve bir kez daha katlayarak korumalarına verdi.