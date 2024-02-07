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        Haberler Müzik Anjelika Akbar'dan aşk mektubu: 'Melody 432'

        Anjelika Akbar'dan aşk mektubu: 'Melody 432'

        Besteci, piyanist ve yazar Anjelika Akbar, yeni single'ı 'Melody 432' adlı bestesini dinleyicileriyle buluşturacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2024 - 10:36 Güncelleme: 07.02.2024 - 11:40
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        Anjelika Akbar'dan 'Melody 432'
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        Anjelika Akbar, geçtiğimiz eylül ayında yayınladığı albümü 'Ahenk 432' ve 'Başlangıç /Beginning 432'nin ardından yeni single çalışması 'Melody 432'yi çıkarmaya hazırlanıyor.

        Önceki iki albümünde olduğu gibi 432 Hz olarak ayarlanmış piyano ile kaydedilen 'Melody 432' adlı single bu anlamda serinin devamı olma niteliği taşıyor. Bestesi kendisine ait olan ve piyano başına geçen şarkıcıya kemanda Tuba Bayav Ünlü eşlik etti. 'Melody 432', 9 Şubat’ta tüm dijitial müzik platformlarındaki yerini alacak.

        Yaptığı bu bestenin kalplere şifa olmasını dileyen Anjelika Akbar, bestenin ilham veren yaşanmış ve çok özel romantik bir hikâye olduğunu şu cümlelerle anlattı: Yurt dışında yaşayan eski bir arkadaşım Albert beni aradı ve heyecanla, eşi Gina'nın doğum günü olacağını ve kendisine müzikli bir hediye vermek istediğini belirtti ve şunları söyledi, "Biliyorum, başkası için böyle sipariş üzerine bir beste yapmak belki kolay değil, ama Gina ve beni uzun zamandır tanıyorsun, benim ona olan duygularımı eminim hissedebiliyorsun. Lütfen deneyebilir misin güzel bir beste yapmayı? Doğum gününde kendisine bu bestenin notasını ve kaydını hediye edeceğim, ve o zamana kadar bu sır olacak. Ve ipucu vereyim: piyano ve kemanı çok seviyor ve romantik müziği." Hissettim ki, yapabilirim, bu bir nevi müzik dilinde yazılacak 'Aşk Mektubu' olacak. Acele etmedim, içimde müziğin doğmasını bekledim. Ve yazın uçakta Sinop'a giderken yolculukta o müzik geldi. İsmini 'Melody' koydum, ilk ivme uçakta, devamı ise Sinop'taki Karadeniz sahilinde akşam dalgaların sesini ve görüntüsünü izleyerek geldi. Albert’e o anda videosunu çektim, daha sonra Gina'ya bestenin doğuş anını göstersin diye. Dijital iletişim çağında, duyguların da, kelimelerin de değerinin neredeyse unutulduğu, neredeyse kimsenin kimseye elle yazılmış mektup yolamadığı zamanlarda Albert'in Gina'ya böylesi bir hediye yapma isteği çok kıymetli... 432 Hz titreşim hızı ile kaydettiğim 'Melody' için keman sanatçısı Tuba Bayav Ünlü de hayatında ilk kez kemanını bu frekansa ayarlayarak seslendirdi. '432 Frekansı' ile kaydettiğim önceki albümlerimde olduğu gibi, tonmayster olarak Yuriy Ryadchenko ile çalıştım.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Anjelika Akbar
        #Melody 432
        #Tuba Bayav Ünlü

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