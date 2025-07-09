Ankara, '2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti' oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptığı açıklamada, Ankara'nın '2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti' olduğunu dile getirdi. Ersoy'un açıklaması şöyle; "Güzel bir haberimiz var. Ankara, 2026 yılı 'Türk Dünyası Turizm Başkenti' oldu! Tarihiyle, kültürüyle, ruhuyla bu unvan Ankara’mıza çok yakıştı. Bugün, Türk Devletleri Teşkilatı Turizm Bakanları 10'uncu Toplantısı’nda alınan ortak kararla, başkentimiz Ankara 2026 yılı için 'Türk Dünyası Turizm Başkenti' ilan edildi. Ankara; Gordion’dan Anıtkabir’e, Roma Hamamı’ndan CSO Ada Ankara’ya uzanan zengin mirası, müzeleri, sanat kurumları ve kültürel çeşitliliğiyle Türk dünyasının ortak hafızasını yansıtan nadide şehirlerimizden biri. Anadolu'nun kalbinde yükselen bu kadim başkent, artık yalnızca Türkiye’nin değil, Türk dünyasının da kültür ve turizm vitrini olacak. 2026 boyunca Ankara’yı hep birlikte keşfedecek, başkentimizin sahip olduğu değerleri kardeş halklarla buluşturmaya devam edeceğiz."

REKLAM

Türk dünyasının kadim bağlarını turizm alanında daha da güçlendirmek amacıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 10’uncu Turizm Bakanları Toplantısı Ankara’da düzenlendi.

Türkiye’nin ev sahipliğinde toplanan bakanlar ve delegasyon başkanları, ortak kültürel mirastan dijital tanıtıma uzanan geniş bir gündemi masaya yatırdı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hem Türkiye’nin sektörel vizyonunu hem de Türk devletleriyle geliştirilecek iş birliklerine dair önerileri katılımcılarla paylaştı. Ankara’nın 2026 yılı için önerilen 'Türk Dünyası Turizm Başkenti' unvanı da toplantıda gündeme taşındı. TÜRK DÜNYASI BÜTÜNLEŞİYOR Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kültürel ortaklık vurgusuyla başladığı konuşmasında, teşkilatın artık sadece bölgesel değil, küresel düzeyde daha görünür ve bütüncül bir yapıya dönüştüğünü dile getirdi. REKLAM Mehmet Nuri Ersoy; "Ortak dil, tarih, kültür ve medeniyet anlayışı etrafında şekillenen Türk dünyası, bugün hem bölgesel hem de küresel ölçekte giderek daha görünür, daha etkin ve daha bütüncül bir yapıya dönüşüyor" ifadelerini kullandı.

Türk Devletleri Teşkilatı’nın sunduğu iş birliği fırsatlarının her geçen gün daha somut sonuçlar verdiğini vurgulayan Ersoy, 2025’in ilk beş ayında Türkiye’nin yalnızca TDT ülkelerinden 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladığını belirterek; "Türkiye’ye gösterdikleri yoğun ilgi için tüm kardeş halklara ve siz değerli meslektaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum" dedi. ANKARA GEÇMİŞLE GELECEĞİ HARMANLAYAN BİR ŞEHİR Türkiye’nin yaptığı Ankara teklifi ise toplantının en dikkat çekici başlıklarından biri oldu. Kültürel diplomasi gücü ve tarihi kimliğiyle öne çıkan başkent için 2026 vizyonunu açıklayan Mehmet Nuri Ersoy; "Ankara’yı Türk Devletleri Teşkilatı nezdinde 2026 yılı ‘Türk Dünyası Turizm Başkenti’ olarak ilan etmek istediğimizi de memnuniyetle ifade etmek isterim" dedi. REKLAM Ankara’nın geçmişle geleceğe harmanlayan özgün bir kimliğe sahip olduğunu belirten Mehmet Nuri Ersoy; "Anadolu’nun kalbinde yer alan Ankara, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, Selçuklu’dan Osmanlı’ya, nihayetinde Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan bir tarihî derinliğe sahiptir" ifadelerini kullandı.

GORDİON'DA 47'NCİ TÜMÜLÜS GÜN IŞIĞINA ÇIKTI Türkiye’nin kültürel mirasa yaklaşımını örneklerle aktaran Mehmet Nuri Ersoy, kazı çalışmalarını artık yıl boyuna yaydıklarını, Türk bilim insanlarını bütün kazıların başına koordinatör atadıklarını ve nihayetinde, 'Geleceğe Miras' projesiyle Türk arkeolojisinin gelişimine büyük ivme kazandırdıklarını belirtti. Bu sürecin önemli bir meyvesi olarak Ankara’daki Gordion antik kentinde 47’nci Tümülüs’ün gün ışığına çıkarıldığını hatırlatan Mehmet Nuri Ersoy; "Bu miras alanımız, Ankara’nın kültürel derinliğini dünya kamuoyuna tanıtma açısından da önemli bir fırsattır" dedi. "ORTAK MİRASIMIZI BİRLİKTE KEŞFETMELİYİZ" Türkiye’nin son dönemde geliştirdiği yenilikçi uygulamaları da heyetlerle paylaşan Mehmet Nuri Ersoy; 1 Haziran – 1 Ekim arasında 'Gece Müzeciliği' uygulamasıyla Ayasofya Camii, Galata Kulesi, Efes, Nemrut ve Zeugma Mozaik Müzesi gibi 27 kültürel miras alanımız akşam saatlerinde özel ışıklandırmalar eşliğinde ziyaretçiler tarafından gezilebilecektir” bilgisini verdi. REKLAM Toplantıda, Türkiye’nin tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğu alanlar arasında dijital içeriklerle desteklenen deneyim müzeleri, ortak Müze Kart uygulaması, Türk devletlerinin turizmde ortak bir vitrine kavuşmasını hedefleyen 'Turkic Silk Road' platformu ve sürdürülebilir turizm politikaları öne çıktı.

Mehmet Nuri Ersoy; "Ayasofya ve Efes örneklerindeki gibi dijital deneyim müzeleri kuruyoruz" derken; "Geçmişimizi tanımadan geleceğe yürüyemeyiz; ortak mirasımızı birlikte keşfetmeliyiz" sözleriyle Müze Kart uygulamasına atıfta bulundu. Ersoy; "Bu platformun güncel içeriklerle zenginleştirilmesi konusunda her türlü katkıya hazırız" ifadesiyle de 'Turkic Silk Road' portalına destek verileceğini belirtirken, Türkiye’nin 2030'a kadar 20 binden fazla tesisin sürdürülebilir turizm kriterleriyle sertifikalandırılmasını hedeflediğini vurguladı. Bu bağlamda; "Geçmişimizi tanımadan geleceğe yürüyemeyiz, ortak mirasımızı birlikte keşfetmeliyiz" diyen Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin tecrübelerini üye ve gözlemci ülkelerle paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti. REKLAM "56,7 MİLYON ZİYARETÇİYLE DÜNYADA 4'ÜNCÜ SIRADAYIZ" Uluslararası başarıları da değerlendiren Mehmet Nuri Ersoy; "Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün yayımladığı Mayıs 2025 Dünya Turizm Barometresine göre Türkiye, 2024'te; 56,7 milyon yabancı ziyaretçiyle, dünyada en çok turist ağırlayan 4’üncü ülke oldu” sözleriyle Türkiye’nin turizmdeki yükselen performansını paylaştı. Türkiye, dünya turizminde 4'üncü sıraya yükseldi Mehmet Nuri Ersoy, toplantıda; Türkiye’nin sürdürülebilir turizm politikaları çerçevesinde kararlılıkla ilerlediğinin altını çizdi.