ASKİ 27 Şubat baraj doluluk oranı: Ankara barajlarının su seviyesinde son durum
Ankara'da barajların son durumu merak ediliyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Ankara'ya içme suyu sağlayan barajların su seviyelerini her gün güncelliyor. Şubat ayı boyunca etkili olan yağışların ardından barajlar dolmaya devam ediyor. Peki, 27 Şubat Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte tüm detaylar...
Ankara baraj doluluk oranı gündemdeki yerini koruyor. Başkentteki barajların son durumu, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşılıyor. Ankara’nın su kaynakları olan Akyar, Çamlıdere, Çubuk 2, Eğrekkaya, Kargalı, Kavşakkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı, Peçenek, Türkşerefli ve Uludere barajlarının güncel verileri netlik kazandı. Bu kapsamda “ASKİ 27 Şubat baraj doluluk oranı ve aktif doluluk oranı yüzde kaç?” sorularının cevabı haberimizde...
ANKARA 27 ŞUBAT 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayınlanan 27 Şubat 2026 verilerine göre Ankara baraj doluluk oranı yüzde 27,06 seviyesinde yer aldı. Aktif doluluk oranı ise yüzde 18,56 olarak kaydedildi.
ANKARA BARAJLARININ GÜNCEL VERİLERİ
Akyar Barajı: yüzde 45,90
Çamlıdere Barajı: yüzde 23,08
Çubuk 2 Barajı: yüzde 39,42
Eğrekkaya Barajı: yüzde 47,03
Kargalı Barajı: yüzde 100
Kavşakkaya Barajı: yüzde 34,14
Kesikköprü Barajı: yüzde 100
Kurtboğazı Barajı: yüzde 32,04
Peçenek Barajı: yüzde 21,74
Türkşerefli Barajı: yüzde 5,20
Uludere Barajı: yüzde 36,445