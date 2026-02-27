Ankara baraj doluluk oranı gündemdeki yerini koruyor. Başkentteki barajların son durumu, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşılıyor. Ankara’nın su kaynakları olan Akyar, Çamlıdere, Çubuk 2, Eğrekkaya, Kargalı, Kavşakkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı, Peçenek, Türkşerefli ve Uludere barajlarının güncel verileri netlik kazandı. Bu kapsamda “ASKİ 27 Şubat baraj doluluk oranı ve aktif doluluk oranı yüzde kaç?” sorularının cevabı haberimizde...