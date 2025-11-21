Ankara – Aydın Didim Kaç Kilometre? Ankara – Aydın Didim Arası Mesafe Ne Kadar, Ne Kadar Sürede Gidilir?

Ankara – Aydın Didim Kaç Kilometre?

Ankara – Aydın Didim kaç km sorusunun kara yolu açısından cevabı yaklaşık 780 kilometredir. Bu mesafe, Ankara şehir merkezinden başlayarak Aydın ve ardından Didim’e ulaşan en sık kullanılan kara yolu rotası üzerinden hesaplanmıştır. Yol, İç Anadolu’nun geniş ve düz alanlarından başlayıp Ege Bölgesi’nin sahil kesimlerine ulaştığı için hem uzun hem de manzaralı bir seyahat imkanı sunar. Kuş uçuşu mesafeye bakıldığında ise Ankara ile Didim arasındaki uzaklığın yaklaşık 620 kilometre kadar olduğunu görürüz. Ancak kara yolu rotasında şehir geçişleri, kasabalar ve otoyol bağlantıları nedeniyle gerçek sürüş mesafesi kuş uçuşu mesafeden daha uzundur. Bu nedenle yol planlamasında kara yolu mesafesi esas alınmalıdır.

Ankara – Aydın Didim Mesafe Ne Kadar?

Başkent Ankara ve Didim arasında seyahat edenlerin merak ettiği diğer bir soru ise Ankara – Aydın Didim mesafe ne kadar sorusudur. 780 kilometrelik kara yolu mesafesi, sürücüler için uzun bir yolculuğu ifade eder. Bu mesafe, sürüş süresi, yakıt tüketimi ve mola planlaması açısından oldukça önemlidir. Yol boyunca çeşitli şehirler ve kasabalar, dinlenme tesisleri ve akaryakıt istasyonları bulunur. Bu noktalar, yolculuğu planlı ve rahat bir şekilde sürdürmek isteyen sürücüler için kritik öneme sahiptir. Rota boyunca yollar genel olarak asfalt ve iyi durumda olmakla birlikte bazı kesimlerde virajlı ve dar yollar da görülebilir.