        Ankara'da değnekçilere yönelik "Güven Sokağı" operasyonu: 32 gözaltı

        Ankara'da değnekçilere yönelik "Güven Sokağı" operasyonu: 32 gözaltı

        Ankara'da yasa dışı otoparkçılara yönelik düzenlenen "Güven Sokağı Operasyonu"nda 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, cadde ve sokaklarda park yeri arayan sürücülerden yasa dışı şekilde ücret talep ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 10:09 Güncelleme:
        Ankara'da "değnekçi" diye tabir edilen yasa dışı otoparkçılara yönelik operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte yasa dışı otoparkçılık yaptığı öne sürülen şüpheliler hakkında soruşturma başlattı.

        Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "korsan otoparkçı" ve "değnekçi" diye tabir edilen zanlıları yakalamak için "Güven Sokağı Operasyonu" düzenledi.

        Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu ekipler, şüphelilerin kentteki bazı cadde, sokak ve işletmelerin önünde park yeri arayan sürücülerden para talep ederek haksız kazanç sağladığını tespit etti.

        Düzenlenen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

        Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında kamuya açık alanlarda "park ücreti" talep edilmesinin yasa dışı olduğu belirtildi.

