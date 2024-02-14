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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

        Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

        Ankara'nın Çankaya ilçesinde, 1'i ters yönde ilerleyen 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 03:50 Güncelleme: 14.02.2024 - 03:52
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        İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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        Kaza, saat 22.30 sıralarında Çankaya ilçesi Hacıyolu Sokak ile Binektaşı Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. İddiaya göre, ters yönden ilerleyen otomobil, tünelden çıkan otomobille çarpıştı.

        AA'nın haberine göre, çarpışmanın şiddetiyle otomobiller savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 42 Y 2538 plakalı otomobilin yolcu koltuğunda oturan ve ismi öğrenilemeyen kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Çankaya

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