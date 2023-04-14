Ankara'da insan kafatası ve kemikleri bulundu

İHA

Ankara'nın Haymana ilçesi Kadıköy Mahallesi Armutludere mevkiindeki otluk arazideki ağaçlar arasında, koyunlarını meraya çıkaran çoban Sabit Yürük tarafından insan kafatası bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.

Ekipler, bir günlük çalışmanın ardından kafatasına ait olduğu değerlendirilen insan kemikleri buldu. Erkek kişiye ait kemikler, kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

"BURADAKİ ÇALILARA ATMIŞLAR"

Çoban Sabit Yürük, "Koyun sürüsünü dolaştırdıktan sonra Armutludere köyüne gidiyordum. O sırada yerde ceset görünce bakmaya gittim. Köyümüzün muhtarına durumu bildirdim. O da jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Buradaki çalılara atmışlar. Vahşi şekilde bir cinayet işlenmiş. Ceset burada 45 gün kalmış. Tesadüfen görmüştüm cesedi. Yoksa uzun süre daha kalırdı burada. Köyümüzde yabancı uyruklu kişiler çalışıyor. Ölen kişinin o olduğunu düşünüyoruz. Öldüren kişi de yabancı uyruklu olabilir. Çünkü köyümüzde bu tür olayları yapan kişiler olmaz" dedi.