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Ankara'da Kanal İstanbul Kulisleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul projesine ilişkin, "İhale için talipli olan çok var, çok farklı ülkeler var. 2021'de Kanal İstanbul için önemli ilerlemeler olacak" dedi. Karaismailoğlu, “2021’de kazma vurulur mu?” sorusuna, “Çalışıyoruz, süreç devam ediyor” karşılığını verdi. Peki, Kanal İstanbul ile ilgili hangi çalışmalar yürütülüyor, beklentiler ve Ankara kulislerinde konuşulanlar ne? Olcay Aydilek'in haberi...

Ankara'da Kanal İstanbul Kulisleri! Kanal İstanbul son durum - Haberler
Ankara'da Kanal İstanbul Kulisleri
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul projesine ilişkin, "İhale için talipli olan çok var, çok farklı ülkeler var. 2021'de Kanal İstanbul için önemli ilerlemeler olacak" dedi. Karaismailoğlu, “2021’de kazma vurulur mu?” sorusuna, “Çalışıyoruz, süreç devam ediyor” karşılığını verdi. Peki, Kanal İstanbul ile ilgili hangi çalışmalar yürütülüyor, beklentiler ne? Projeyle ilgili Ankara kulislerinde konuşulanlar şöyle:

-İKİ GENEL MÜDÜRLÜK ÖNE ÇIKIYOR: Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Alt Yapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, proje için çalışıyor. Projenin, “ana sorumlusu” olarak görev yapıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü de projenin belli bir bölümünde yer alacak. 2021 yılı yatırım programında, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından “Kanal İstanbul Bağlantı Yolları, Etüt, Proje ve Yapımı” adı altında 2013-2024 yılları arasında 8 milyar 629 milyon TL’lik bütçe ayrıldığı belirtildi. Bu yıl 150 kilometrelik bölünmüş yol için bin TL ödenek ayrıldı.

-FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI: Alt Yapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, projeyle ilgili bir fizibilite çalışması yapmıştı. Yatırım tutarı en az 15 milyar dolar (bugünkü kurla 100 milyar TL’yi aşkın) olarak hesaplandı. Yatırım süresinin de 7 yıl olarak belirlendiği kaydedildi. Bazı uzmanlar, bu süreyi “iyimser” buluyor.

-İHALE ŞARTNAMESİ: Genel Müdürlük, ihaleye yönelik şartname üzerinde de çalıştı. İhalenin, yap-işlet-devret (YİD) modeliyle gerçekleştirilmesi benimsendi. Ancak, bu büyüklükte (gerek fiziki, gerekse de finansal yönden) bir işin, en az 5 ya da 6 parça olarak ihale edilebileceği belirtiliyor.

-DEVLET İNŞAATTA YER ALIR MI? Projeyi, olası yatırımcılar için çok daha cazip hale getirmek için önemli bir hamle de gündeme gelebilir. Buna göre devlet, doğrudan inşaat aşamasında yer alabilir. Bu büyüklükte bir projeye yatırımcı ilgisini ve güvenini artırabilir. Bu elbette, bir seçenek olarak ifade ediliyor.

-TASARIM PROJESİ: Tasarım projesinin hazır olduğu, henüz uygulama projesinin bulunmadığı kaydediliyor.

-FİNANSMAN ÖNEMLİ BİR KONU: Finansman, büyük ve en önemli ¬konu başlığı olarak öne çıkıyor. Bu konuda temasların hızlandırılması, potansiyel yatırımcılarla ve finansörlerle ayrıntılı görüşmelerin gerçekleştirilmesinin önemine işaret ediliyor.

-ÇOK DÜŞÜK OLASILIK: İhalenin bu yıl tamamlanması ve proje için “kazma” vurulması çok düşük olasılık olarak değerlendiriliyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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