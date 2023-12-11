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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da "kız meselesi" kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

        Ankara'da "kız meselesi" kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

        Ankara'da 'kız meselesi' nedeniyle aralarında husumet bulunan iki grubun restorandaki tartışması kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 06:51 Güncelleme: 11.12.2023 - 06:52
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        "Kız meselesi" kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
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        Ankara'da aralarında kız meselesi nedeniyle husumet olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

        Olay saat 21.00 sıralarında Çankaya ilçesi Konutkent Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında iddiaya göre, kız meselesi yüzünden husumet olan iki grup içkili bir restoranda karşılaştı.

        MÜŞTERİLER BÜYÜK PANİK YAŞADI

        Burada çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Mekanda bulunan müşterilerin panik içerisinde kaçıştığı olayda kurşunların isabet ettiği K.A. hayatını kaybederken, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi de yaralandı.

        1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Olay yerinde yapılan incelemenin ardından K.A.'nın cansız ise Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.

        *Haberde DHA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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