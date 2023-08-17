Ankara'da şüpheli valiz fünye ile patlatıldı
Ankara'da kaldırıma bırakılan şüpheli valiz fünyeyle patlatıldı. Valizden yiyecek ve içecek atıkları çıktı
Giriş: 17.08.2023 - 02:07
Ankara'da kaldırıma bırakılan şüpheli valiz fünyeyle patlatıldı.
Çankaya ilçesi Gençlik Caddesi'nde kaldırımda şüpheli bir valiz bulunduğu ihbarı üzerine polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Caddeyi trafiğe kapatan ekipler, olay yerine bomba imha uzmanını çağırdı. AA'nın haberine göre; fünyeyle patlatılan valizden yiyecek ve içecek atıkları çıktı.