Ankara'da üreticiye sıvı gübre desteği

Ankara Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi (ABB), "Yereldeki üretim, kırsaldan güçlenir" anlayışıyla kırsaldaki üreticiye desteğini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ABB Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kırsal kalkınma alanında artan maliyetleri, sürdürülebilirliği olmayan tarımsal yöntemleri ve yanlış kullanılan kimyasal içerikleri göz önünde bulundurarak anlamlı bir hizmeti daha başkentli üreticiyle buluşturdu.

Hem kentteki üreticiyi desteklemek hem de toprak verimliliğini korumak amacıyla BelPlas A.Ş.'de üretilen organik ve mikrobiyal aktivitesi yüksek olan sıvı gübrelerden yerel üreticilerin yüzde 50 hibe desteği ile yararlandığı belirtildi.

Dağıtımların birinci kısmında; Ankara'nın Ayaş ilçesinde 69 kişi 14 bin 160 litre, Etimesgut, Keçiören, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde ise 54 kişi 11 bin 10 litre olmak üzere, toplamda 916 üreticiye 177 bin 60 litre sıvı gübre dağıtıldı.