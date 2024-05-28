Ankara'daki ölümlü paraşüt kazasından yeni görüntü
Ankara'da iki yamaç paraşütünün havada çarpıştığı, 40 yaşındaki eğitmen Ercan Gündoğdu'nun hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde Gündoğdu'nun, çarpışmanın ardından yedek paraşütünü açtığı, ancak yere çakılmaktan kurtulamadığı görüldü.
Ankara'nın Ayaş ilçesinde dün yaşanan yamaç paraşütü kazasının yeni görüntüsü ortaya çıktı.
Paraşüt eğitmeni Ercan Gündoğdu, beraberinde Anıl Berkay Saygılı (24) ile birlikte havalandı.
Ercan Gündoğdu'nun paraşütü, diğer pilot Seda Ersöz'ün (31) paraşütü ile kalkıştan bir süre sonra havada çarpıştı.
İpleri birbirine dolanan paraşütler, denge kaybı yaşayarak yere düştü.
Pilotlardan Gündoğdu (fotoğraftaki), olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki Anıl Berkay Saygılı ile diğer paraşütteki Seda Ersöz yaralandı.
Saygılı ve Ersöz, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Saygılı'nın sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Gündoğdu'nun cenazesi dün memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından Safranbolu Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.