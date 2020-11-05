DHA

Ziraat Türkiye Kupası 3´üncü Tur karşılaşmasında Ankara Demirspor sahasında Mamak FK´yı konuk etti. Ev sahibi ekip, takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle mücadeleye 12 kişi çıkmak zorunda kaldı. Yedek kulübesindeki tek isim olan kaleci Ömercan Avcı, 81´inci dakikada Muhammed Burak Yıldız´ın yerine oyuna forvet olarak dahil oldu.

Öte yandan koronavirüs nedeniyle kadrosunda futbolcu sayısı 14´ten az kalan takımlar, maçın ertelenmesini TFF´den talep etme hakkına sahipken, kulüpler kendi tercihleriyle maça çıkabiliyor. 12 kişi olmalarına rağmen sahaya çıkmayı tercih eden Ankara Demirspor, hem sıra dışı bir olaya sahne oldu, hem de rakibini 2-0 mağlup ederek kupanın dışına iterek tur atladı.