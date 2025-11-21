Ankara - Erzurum Kaç Kilometre? Ankara - Erzurum Arası Mesafe Ne Kadar, Ne Kadar Sürede Gidilir?

Ankara - Erzurum Kaç Kilometre?

Bulunduğumuz şehirden farklı bir şehre ya da bölgeye seyahat etmek isterken iki şehir arasındaki km farkını öğrenmek isteriz. Özellikle bölgeye kişisel araçlarla ulaşım sağlamak isteyenler kilometre farkından kabaca bir yol tahmini üstlenmekte ve saat farkını kişisel tahminlerince ortaya koymaktadır. Çünkü iki şehir arasındaki kilometre farkı uzaklığı ya da yakınlığı ifade etmektedir. Merak edilen uzaklıklardan biri de Ankara – Erzurum arası mesafedir. Bu nedenle Ankara – Erzurum arası kaç kilometre sorusu sık sık gündeme gelir. Ankara üzerinden Erzurum iline gitmek isteyen kişiler iki şehir arasındaki kilometre farkını öğrenmek istemektedir. Ankara ile Erzurum ili arasındaki mesafe 880 kilometredir. Kullanacağımız vasıtalar varış sağlamak istediğimiz şehir ile bulunduğumuz bölge arasındaki kilometre farkını kimi zaman uzatmakta, kimi zaman ise arttırmaktadır. Havayolu ile ulaşım sağlamak isteyenler çok daha kısa sürede istedikleri şehre varış sağlayabilirler. Ancak otobüs ya da araç yolculuğunu tercih edenler için bu süre daha fazla zamana yayılım gösterecektir. Ankara İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan bir ilimizdir. Erzurum ilimiz ise Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer almaktadır. Dolayısıyla bir bölgeden başka bir bölgeye seyahat gerçekleşecektir. Ancak farklı bölgelerde yer alan bu iki ilimiz arasındaki mesafe farklı ulaşım alternatifleriyle kısalabilir. Ankara ile Erzurum arasındaki karayolu mesafesi 880 kilometredir.

