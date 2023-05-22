Ankara Fethiye arası kaç km?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Ankara Fethiye Arası Kaç Km? Otobüsle ve Arabayla Ankara Fethiye Arası Kaç Saat?
ABONE OL

Ankara Fethiye arası kaç km?

Dünyanın her yerinden olduğu gibi Türkiye sınırları içinde yer alan iki nokta arasında yapılacak olan bir seyahatte de farklı ulaşım seçenekleri değerlendirilmektedir. Yolculuklarda tercih edilen vasıtanın türüne göre hem trafikte geçirilen zaman hem de seyahat esnasında alınan mesafe farklılık göstermektedir. Peki, Ankara’dan Muğla’nın Fethiye ilçesine hareket eden biri için Ankara Fethiye arası kaç km? Ankara Fethiye arası kaç saat? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Ankara Fethiye Arası Kaç Km? Otobüsle ve Arabayla Ankara Fethiye Arası Kaç Saat?
HABERTURK.COM

Bugün tüm dünyada havayolu, karayolu ve denizyolu olmak üzere 3 temel ulaşım modeli kullanılmaktadır. Peki, Fethiye Ankara arası arabayla, otobüsle ve uçakla kaç saat sürüyor? İşte, tüm detaylar…

Ankara Fethiye Arası Kaç Km?

Türkiye’nin başkenti olan Ankara ile Muğla’nın önemli bir ilçesi olan Fethiye arasında yapılması planlanan bir seyahatin mesafesi, tercih edilen vasıtaya göre değişebilmektedir. Bu iki nokta arasında kişisel bir araçla yapılacak olan bir yolculukta yaklaşık olarak 630 kilometrelik mesafe kat edilmektedir. Şehirlerarası otobüs ile yapılacak bir yolculukta ise, otobüsün kullandığı güzergahın farklı olabilmesi sebebiyle bu mesafe 621 kilometre olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ankara Fethiye Arası Kaç Saat?

Ankara ile Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Fethiye arasındaki bir seyahatte, tıpkı mesafedeki gibi, harcanacak zamanda da tercih edilen ulaşım şekline bağlı olarak farklılıklar olabilmektedir. İki nokta arasında hususi bir araçla yapılan bir yolculuk yaklaşık olarak 7 saat sürerken bu süre, şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüsle 8 saat 30 dakikaya kadar çıkmaktadır. İki şehir arasındaki en hızlı ulaşım yolu ise uçaktır ve bu yolculuk yaklaşık 1 saat sürmektedir.

Fethiye Ankara Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

İç Anadolu Bölgesi şehirlerinden olan Ankara ile Muğla’ya bağlı bir ilçe olan Fethiye arasındaki yolculuk Afyon Ankara Yolu/D260/E96 ve E90 karayolları üzerinden yaklaşık olarak 7 saat 30 dakika sürmektedir. 7 saati aşan bu yolculuk süresi, tüm karayolları hız sınırları ve trafik kuralları dikkate alınarak hesaplanmıştır.

Fethiye Ankara Arası Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Fethiye ile Ankara arasında şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüsle yapılacak olan bir sefer, yolculuk sırasında verilecek olan molalar da dahil olmak üzere yaklaşık 8 sat 30 dakika sürmektedir.

Fethiye Ankara Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Muğla’nın Fethiye ilçesinde havaalanı bulunmamaktadır. Ankara ile Muğla’nın Dalaman ilçesi arasında gerçekleşen bir uçuşun süresi ise yaklaşık olarak 1 saat 10 dakikadır. Gerçekleşen bu uçak yolculuğunun ardından Dalaman’dan Fethiye’ye karayolu ile ulaşmak mümkündür.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ankara Diyarbakır Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Ankara Diyarbakır Arası Kaç Saat?
GÜNDEM Ankara Diyarbakır arası kaç km?
Ankara Denizli Arası Kaç Km? Otobüsle ve Arabayla Ankara Denizli Arası Kaç Saat?
GÜNDEM Ankara Denizli arası kaç km?
Kadıköy'de polise mukavemet eden 4 şüpheli adliyeye gönderildi
GÜNDEM Kadıköy'de polise mukavemet: 4 gözaltı
Taksim'deki gece kulübünde facianın eşiğinden dönüldü! Alev alev yandılar... - Haberler
GÜNDEM Gece kulübünde dehşet! Alev alev yandılar
Seçim günü yasakları neler, ne zaman başlıyor? Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi yasakları
GÜNDEM Seçim günü yasakları ne zaman başlıyor?
Sandık görevlisi başvuru tarihi: 2023 YSK 2. tur sandık görevlisi nasıl olunur, şartları neler?
GÜNDEM Sandık görevlisi nasıl olunur?
Son dakika: İsimler karışınca kayıtlara ölü olarak geçti
GÜNDEM İsimler karışınca kayıtlara ölü olarak geçti
EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? YAYINDA! Işte ÖSYM 2023 EKYS soru kitapçığı
GÜNDEM EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Hepsi atadan kalma! Batman'ın köylerinden tek tek topladılar - Öne çıkan haberler
GÜNDEM Batman'ın köylerinden tek tek topladılar
LGS sınav giriş belgesi sorgulama: 2023 LGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM LGS sınav yerleri açıklandı mı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.