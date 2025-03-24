Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara haberleri: Genç kıza kafa atıp boğazını sıktı! Katil adayı komşu | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Genç kıza kafa atıp boğazını sıktı! Katil adayı komşu!

        Ankara'da, konservatuvara hazırlanan 19 yaşındaki E.N.A. ismindeki genç kız, parkta salıncakta sallanırken, komşusu 30 yaşındaki Y.E.Ç.'nin boynunu sıkıp, kafa atması sonucu yaralandı. Şikayetçi olan E.N.A., 3 ay uzaklaştırma kararı verilen şüphelinin takibini sürdürmesi üzerine sosyal medyadan yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine şüpheli hakkında elektronik kelepçe tedbiri uygulandı. Ancak E.N.A., şüphelinin hala çevresinde olduğunu, can güvenliğinin olmadığını söyleyerek, tutuklanmasını talep etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 08:53 Güncelleme: 24.03.2025 - 08:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Genç kıza kafa atıp boğazını sıktı! Katil adayı komşu!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Başkent'te, konservatuvar sınavlarına hazırlanan bale öğrencisi E.N.A. (19), geçen yıl 9 Aralık'ta, evinin yakınındaki parkta salıncakta sallanırken, yaklaşık 5 ay önce tanıştığı, aynı bölgede oturan Y.E.Ç. (30) yanına geldi.

        BOĞAZINI SIKIP KAFA ATTI

        DHA'daki habere göre Y.E.Ç., genç kızın boğazını sıkıp, kafa attı. Evinin penceresinden kızını izlerken durumu gören anne A.K., Y.E.Ç.'nin peşinden gitti. Şüpheli, A.K.'yi de elindeki meyve bıçağı ile tehdit etti. E.N.A, darp raporu alarak, annesiyle birlikte jandarmaya şikayette bulundu.

        3 AYLIK 'UZAKLAŞTIRMA' KARARI VERİLDİ

        Güvenlik kamerasına yansıyan darp olayını da delil olarak sundu. Görüntüde şüphelinin genç kızın yanına gittiği, bir süre sonra saldırdığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli hakkında 3 ay sonra genç kızın yanına yaklaşmama yönünde tedbir kararı verildi.

        REKLAM

        SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEDİ

        E.N.A, Y.E.Ç.'nin koruma kararına rağmen dışarıya çıktığında kendisini takip ettiğini ve evin önünden ayrılmadığını iddia ederek, sosyal medyada yardım talebinde bulundu.

        "DİŞLERİMİ KIRDI, DARP ETTİ"

        E.N.A. paylaşımında, "3 ay önce benimle konuşmak isteyip, sürekli cinsel muhabbetler açan 30 yaşındaki kişi tarafından tarafıma bıçaklı saldırı teşebbüsünde bulunuldu. Kişi dişlerimi kırdı, beni boğmaya çalıştı, darp etti. Annemi bıçaklamaya çalıştı. 2 hafta dudaklarım patlak, suratım mor ve şiş gezdim. Koruma kararı aldık; ancak kişi beni takip etmeye, gözleri ile taciz etmeye, çevremde dolaşmaya ve evimi gözetlemeye devam etti.

        "SOKAKTA YÜRÜYEMİYORUM"

        Ben derslerime gidemiyor, sokakta yürüyemiyor, odamda perdemi açamıyorum. Elimde kişinin beni izlediğine dair görüntü kayıtları var. Ben kendi evimde nefes alamıyorum. Bu kişi beni yaralamaya değil, öldürmeye çalıştı. Annem 4'üncü evre kanser hastası, taşınmamıza ve güvenli bir hayat yaşamamıza yardımcı olacak ne aile bireylerimiz, ne de maddi gücümüz var" ifadelerini kullanarak yardım talep etti.

        REKLAM

        "SÜREKLİ YANIMA GELİP KONUŞUYORDU"

        Genç kızın sosyal medyadaki yardım çığlığı üzerine şüpheli hakkında elektronik kelepçe tedbiri de uygulandı. E.N.A., şüphelinin olaydan 5 ay kadar önce parka gelip kendisiyle tanıştığını söyleyerek, "Önce kötü niyetli olduğunu düşünmedim. Muhabbet etmeye başladı. Konuşmanın devamında kişi sürekli cinsel muhabbetler açmaya başladı. O yüzden tedirgin hissettim ve rahatsız oldum. Sürekli yanıma gelip konuşuyordu, sürekli bir şeyler anlatıyordu. Ben çok konuşmuyordum, cevap vermiyordum. Sonrasında kişi daha rahatsız edici konuşmaya başladı. Fiziksel temas kurmaya çalışıyordu. Ben izin vermiyordum. Kişi beni taciz etmeye çalışıyordu. Sürekli iltifat ediyordu. Ben bundan rahatsız oluyordum" dedi.

        "BU KİŞİNİN TUTUKLANMASINI İSTİYORUM"

        Sosyal medya paylaşımından sonra elektronik kelepçe uygulandığını belirten genç kız, "Elektronik kelepçe uygulandı; ama evlerimiz çok yakın olduğundan ötürü kelepçenin uyarı vereceği mesafe çok kısa oluyor. Silahla, kesici, delici aletle bana zarar verebilir ve bunun önünde hiçbir engel yok. Evimin perdesini açtığımda bile bu kişiyle yüz yüze geliyoruz. Uzaklaştırılmasını, tutuklanmasını istiyorum. Kişi beni bıçakla yaralamaya çalıştı, tehdit etti, taciz etti. Dişlerimi kırdı, beni boğmaya çalıştı, anneme bıçak çekti. Daha güvenli bir yaşam alanı istiyorum. Bu kişi yarın bir gün evime silahla, bıçakla gelebilir. Bana yaptığı şeyi başkasına yapabilir. Can güvenliğim yok benim" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ankara
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İkramiye iki seferde ödenecek
        İkramiye iki seferde ödenecek
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        SPK'dan Borsa İstanbul için önlemler
        SPK'dan Borsa İstanbul için önlemler
        'Kur artınca fiyat da artmak zorunda'
        'Kur artınca fiyat da artmak zorunda'
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Mehmet Şimşek: Görevimizin başındayız
        Mehmet Şimşek: Görevimizin başındayız
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        Balık tutmaya gitti... Öldüren olta!
        Balık tutmaya gitti... Öldüren olta!
        Çete lideri: Anne ile kızı... 300 milyon TL'lik büyü vurgunu!
        Çete lideri: Anne ile kızı... 300 milyon TL'lik büyü vurgunu!
        Trakya ve Marmara için yağmur uyarısı
        Trakya ve Marmara için yağmur uyarısı
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!
        "Ünlü olmak istemedim"
        "Ünlü olmak istemedim"
        Kızı katili oldu
        Kızı katili oldu
        Milliler, A Ligi’nde ilk kez mücadele edecek!
        Milliler, A Ligi’nde ilk kez mücadele edecek!
        Szoboszlai'yi susturdu!
        Szoboszlai'yi susturdu!
        CHP'de ön seçim
        CHP'de ön seçim
        Oyuncu yapan fotoğraf
        Oyuncu yapan fotoğraf
        Ekrem İmamoğlu tutuklandı
        Ekrem İmamoğlu tutuklandı
        Dilmen'den Montella'ya övgü: Ne yapacak adam daha!
        Dilmen'den Montella'ya övgü: Ne yapacak adam daha!
        Bizim Çocuklar, A Ligi'nde!
        Bizim Çocuklar, A Ligi'nde!