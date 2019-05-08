Ankara iftar vakti saat kaçta?

İftar saati, Ankara ilinde oruç tutan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dün 2019 Ramazan ayının ilk orucu tutuldu ve iftar yapıldı. Bugün ise, bu sene 29 sürecek Ramazan ayının üçüncü gün orucu tutuluyor. Ankara iftar vakti Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı imsakiyede yer alıyor. İşte 08 Mayıs 2019 iftar vaktine dair detaylar...

İFTARA NE KADAR KALDI?

ANKARA İFTAR SAATLERİ 2019

TARİH İFTAR 06-05-2019 Pazartesi 19:54:00 07-05-2019 Salı 19:55:00 08-05-2019 Çarşamba 19:56:00 09-05-2019 Perşembe 19:57:00 10-05-2019 Cuma 19:58:00 11-05-2019 Cumartesi 19:59:00 12-05-2019 Pazar 20:00:00 13-05-2019 Pazartesi 20:01:00 14-05-2019 Salı 20:02:00 15-05-2019 Çarşamba 20:03:00 16-05-2019 Perşembe 20:04:00 17-05-2019 Cuma 20:05:00 18-05-2019 Cumartesi 20:06:00 19-05-2019 Pazar 20:07:00 20-05-2019 Pazartesi 20:07:00 21-05-2019 Salı 20:08:00 22-05-2019 Çarşamba 20:09:00 23-05-2019 Perşembe 20:10:00 24-05-2019 Cuma 20:11:00 25-05-2019 Cumartesi 20:12:00 26-05-2019 Pazar 20:13:00 27-05-2019 Pazartesi 20:14:00 28-05-2019 Salı 20:14:00 29-05-2019 Çarşamba 20:15:00 30-05-2019 Perşembe 20:16:00 31-05-2019 Cuma 20:17:00 01-06-2019 Cumartesi 20:17:00 02-06-2019 Pazar 20:18:00 03-06-2019 Pazartesi 20:19:00 04-06-2019 Salı 20:20:00

İFTAR YEMEĞİNİN ÖNEMİ

Maddî imkâna sahip olanların özellikle fakir kimselere iftar yemeği yedirmesi güzel bir davranıştır. Hz. Peygamber bu konuda, “Oruçluya iftar yemeği veren kimse, oruçlunun sevabında bir eksilme olmadan onun alacağı kadar sevap alır” (Tirmizî, “Ṣavm”, 82; İbn Mâce, “Ṣıyâm”, 45) buyurmuş, yaptığı iftar ve yemek dualarında da müslümanları orucunu açacak kimseleri sofrasında bulundurmaya teşvik etmiştir (Ebû Dâvûd, “Eṭʿime”, 55; Dârimî, “Ṣavm”, 51; Müsned, III, 118, 201).

Resûl-i Ekrem’in bu teşviki, iftar davetlerinin sadece zenginler arasında bir gösteriş yarışı haline gelmesini de önleyici bir uyarı mahiyetindedir. Öte yandan ihtiyaç sahiplerine kadar uzanan iftar daveti, İslâm dininin güçlendirmeye çalıştığı kardeşlik ve sosyal dayanışma ilkesinin bir gereği olduğu gibi oruç ibadetinin kazandırdığı kalp inceliğinin ve diğerkâmlığın da tabii bir tezahürüdür. Oruç ve iftarların fert ve aile hayatında taşıdığı öneme paralel olarak İslâm toplumlarında öteden beri birçok ramazan âdeti ortaya çıkmış ve bir dizi iftar geleneği oluşmuştur.

İFTARDA NE YENMELİ?

- 1-2 adet hurma

- 1 su bardağı su ile orucunuzu açınız.

Orucunuzu açtıktan 5-10 dk sonra;

- 1 kase taneli sebze çorba (posa alımı, sindirimi kolaylaştırmak açısından önemli)

- 1 ince dilim tam buğday ekmeği

- Domates-maydanoz-roka salatası, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı nar ekşili sos ile

Çorbanızı içtikten 10-15 dk sonra;

- 2 köfte büyüklüğünde ızgara tavuk/balık/hindi eti veya kırmızı et + ızgara sebze garnitür

- 1 ince dilim tam buğday ekmeği veya 3-4 yk bol domates salatalıklı kısır

İftardan yaklaşık 1 saat sonra;

- 1-2 dilim karpuz

- Bitki çayı ( çubuk tarçın ile),(rezene çayı gaz şikayetlerini önlemek için)

Meyvenizi yedikten 1 saat sonra;

- 1 avuç çekirdekli kara üzüm + 6-7 adet fındık / badem

İFTAR DUASI

Oruç açılırken dua edilmesi sünnettir. Resûl-i Ekrem, oruçlunun iftar anında yapacağı duanın geri çevrilmeyeceği müjdesini verir (İbn Mâce, “Ṣıyâm”, 48).

İftar duası, oruç tutan kişinin ibadet bilincini güçlendiren ve Allah katında özel bir konuma sahip bu ibadeti yerine getirmenin şükrünü içeren bir anlam taşıdığı gibi iftar sofrasında bulunanlar bakımından dinî eğitimin de bir parçasını oluşturur. Bu esnada herkesin dilediği şekilde dua etmesi ve şükrünü dile getirmesi mümkün olup Hz. Peygamber’den iftarla ilgili şu dua örnekleri nakledilmiştir:

“Allahım! Senin rızân için oruç tuttum, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım” (Ebû Dâvûd, “Ṣavm”, 22);

“Allahım! Senin rızân için oruç tuttuk, senin verdiğin rızıkla orucumuzu açtık, bizden kabul buyur; çünkü sen her şeyi işiten ve bilensin” (Dârekutnî, II, 185; ayrıca bk. Şevkânî, IV, 247).

Hadis kaynaklarında yer aldığı bilinmemekle beraber fıkıh literatüründe, “Allahım! Senin rızân için oruç tuttum, sana iman ettim, sana güvendim ve senin verdiğin rızıkla orucumu açıyorum; günahlarımı bağışla” (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 200) şeklinde dua edilmesi de müstehap görülmüştür.