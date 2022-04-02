TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 2022 Dini Günler Takvimine göre; bu yıl Ramazan 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Buna göre; 2022 yılının ilk teravih namazı 1 Nisan 2022 gecesi kılınacak.

İlk teravih namazı 1 Nisan Cuma günü yatsı namazı farzı kılındıktan sonra kılınacak.

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