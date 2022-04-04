Hicri takvime göre senenin 9.ayı olan Ramazan ayı başladı. İslam dini için bin aydan daha hayırlı kabul edilen Ramazan ayı, Kur'an-ı Kerim'in ayetler halinde inmeye başladığı ay olması sebebiyle Müslümanlar için ibadet ayı olarak kabul ediliyor ve Ramazan ayında 30 gün boyunca oruç tutuluyor.

Ankara'da Ramazan ayı hirmetine oruç tutmak isteyen Müslümanlar Ankara imsakiyesi ile iftar ve sahur saatlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 Ramazan imsakiyesini paylaştı, Ankara sahur, imsak vakti ile iftar saati belli oldu.

ANKARA İMSAKİYESİ 2022 İÇİN TIKLAYIN