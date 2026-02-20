Ankara'da bugün iftar vakti kaçta? Ankara İmsakiye takvimi ile iftar saatleri
Ankara imsakiye takvimi üzerinden iftar ve oruç saatleri yakından izlenmeye devam ediyor. Ramazan ayının ilk gününde kurulan bereketli sofralarla oruçlar açılırken, şimdi gözler Ramazan'ın ikinci gününe çevrildi. 20 Şubat 2026 Cuma günü Ankara'da iftar vaktinin ne zaman olduğu merak konusu oldu. Peki, Ankara'da akşam ezanı saat kaçta okunacak, oruç ne zaman açılacak?
Ankara imsakiyesi ile iftar ve oruç saatleri takip ediliyor. Ramazan ayının ilk günü kalabalık sofralar eşliğinde oruçların açılmasıyla tamamlandı. Şimdi, Ramazan'ın ikinci günü olan 20 Şubat 2026 Cuma günü iftar saati merak ediliyor. Peki, Ankara'da iftar saat kaçta, akşam ezanı ne zaman açılıyor?
ANKARA 20 ŞUBAT 2026 CUMA İFTAR SAATİ NE ZAMAN?
Ankara'da iftar 20 Şubat 2026 Cuma akşamı saat 18.36'da açılacak.
Teravih namazı, yatsı ezanı 19.55'te okunduktan sonra kılınacak.
21 Şubat 2026 Cumartesi sahur için imsak vakti ise 06.04 olacak
2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Diyanet Dini Günler takviminde yer alan tarih bilgisine göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.
2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Arefe Günü 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün 20 Mart 2026 | Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün 21 Mart 2026 | Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün 22 Mart 2026 | Pazar
ANKARA İMSAKİYE 2026
Ankara'nın farklı ilçelerinde iftar ve sahur vakitleri birbirinden farklı olabilir. İlçenize özel namaz vakitlerini öğrenmek için "Ankara İmsakiye 2026" bağlantısına tıklayarak ilçe tercihinizi belirleyebilirsiniz. Bu sayede Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayalı güncel Ankara Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kalecik, Kahramankazan, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar, Yenimahalle. Ankara'nın tüm ilçelerinin imsakiye ve sahur vakti verilerine ulaşabilirsiniz.
ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?
Diyanet İşleri, oruca nasıl niyet edilmesi gerektiğini şöyle ifade ediyor:
Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz. (Kâsânî, Bedâ’i, 2/85) Bu oruçlar için “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan’ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir. (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127)
Kaza, keffâret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffâret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.
Şâfiî mezhebine göre ise nâfile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nâfile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir.