Ankara-İzmir hızlı tren hattı ne zaman açılacak ve hangi güzergâhtan geçecek?
Türkiye'ye yeni hızlı tren daha geliyor. Ankara ile İzmir arasında sefer yapacak tren hattının yılda yaklaşık 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşıyacağı öngörülüyor. Bunun yanı sıra, Ankara ile İzmir, Uşak ve Manisa arasındaki seyahat süresi ciddi oranda azalacak. Peki, Ankara İzmir hızlı tren ne zaman açılıyor, durakları neler? İşte, detaylar...
Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi tüm hızıyla sürüyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Hızlı tren hattında Polatlı-Afyonkarahisar arasında toprak işleri, viyadük, köprü ve tünel çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Şu an itibarıyla 660 metrelik Bayat-1 tünelinin yarısını tamamlamış durumdayız. İnşallah mayıs ayı içinde de kazısını bitirmiş olacağız." dedi. Peki, Ankara İzmir tren hattı ne zaman açılacak? İşte, detaylar...
ANKARA-İZMİR HIZLI TREN HATTI NE ZAMAN TAMAMLANACAK?
Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nin bir bölümü 2026, tamamı ise 2027 yılında biteceği öngörülüyor.
ANKARA-İZMİR HIZLI TREN HATTI GÜZERGÂHI
508 kilometre uzunluğundaki tren hattının kapsamında; Emirdağ, Afyonkarahisar, Uşak, Alaşehir, Salihli, Manisa, Muradiye, Ayvacık, Emiralem ve Menemen olacak şekilde 10 istasyon yer alacak.
ANKARA İZMİR ARASI 3,5 SAATE DÜŞECEK!
Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nin tamamlanması ile mevcut demiryolu bağlantısıyla 824 kilometre olan mesafe 624 kilometreye inecek. Ankara-İzmir arası 14 saat olan seyahat süresi ise 3 saat 30 dakikaya inecek.
Ankara-Uşak arası seyahat süresi 6 saat 50 dakikadan 2 saat 10 dakikaya, Ankara-Manisa arası 11 saat 45 dakikadan 2 saat 50 dakikaya düşecek.
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