Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Ankara İzmir hızlı tren ne zaman açılıyor, güzergahları nelerdir, İzmir ile Ankara arası kaç saate düşecek?

        Ankara-İzmir hızlı tren hattı ne zaman açılacak ve hangi güzergâhtan geçecek?

        Türkiye'ye yeni hızlı tren daha geliyor. Ankara ile İzmir arasında sefer yapacak tren hattının yılda yaklaşık 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşıyacağı öngörülüyor. Bunun yanı sıra, Ankara ile İzmir, Uşak ve Manisa arasındaki seyahat süresi ciddi oranda azalacak. Peki, Ankara İzmir hızlı tren ne zaman açılıyor, durakları neler? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 15:00 Güncelleme: 24.04.2024 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi tüm hızıyla sürüyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Hızlı tren hattında Polatlı-Afyonkarahisar arasında toprak işleri, viyadük, köprü ve tünel çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Şu an itibarıyla 660 metrelik Bayat-1 tünelinin yarısını tamamlamış durumdayız. İnşallah mayıs ayı içinde de kazısını bitirmiş olacağız." dedi. Peki, Ankara İzmir tren hattı ne zaman açılacak? İşte, detaylar...

        2

        ANKARA-İZMİR HIZLI TREN HATTI NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

        Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nin bir bölümü 2026, tamamı ise 2027 yılında biteceği öngörülüyor.

        3

        ANKARA-İZMİR HIZLI TREN HATTI GÜZERGÂHI

        508 kilometre uzunluğundaki tren hattının kapsamında; Emirdağ, Afyonkarahisar, Uşak, Alaşehir, Salihli, Manisa, Muradiye, Ayvacık, Emiralem ve Menemen olacak şekilde 10 istasyon yer alacak.

        4

        ANKARA İZMİR ARASI 3,5 SAATE DÜŞECEK!

        Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nin tamamlanması ile mevcut demiryolu bağlantısıyla 824 kilometre olan mesafe 624 kilometreye inecek. Ankara-İzmir arası 14 saat olan seyahat süresi ise 3 saat 30 dakikaya inecek.

        Ankara-Uşak arası seyahat süresi 6 saat 50 dakikadan 2 saat 10 dakikaya, Ankara-Manisa arası 11 saat 45 dakikadan 2 saat 50 dakikaya düşecek.

        Fotoğraflar temsilidir.

        Hıdırellez ne zaman kutlanacak?
        Hıdırellez ne zaman kutlanacak?
        MSB 1829 işçi alımı yapıyor!
        MSB 1829 işçi alımı yapıyor!
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Devrilip alev alan TIR'da 2 kişi vardı! O anlar kamerada!
        Devrilip alev alan TIR'da 2 kişi vardı! O anlar kamerada!
        Arda Güler'e büyük müjde
        Arda Güler'e büyük müjde
        12 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismar! Öğretmene soruşturma!
        12 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismar! Öğretmene soruşturma!
        Cem Yılmaz'a yıldız hediye edildi
        Cem Yılmaz'a yıldız hediye edildi
        NASA, BAE'de yaşanan selin uydu görüntülerini paylaştı
        NASA, BAE'de yaşanan selin uydu görüntülerini paylaştı
        "Babamıza en ağır cezayı verin!" Hüküm açıklandı!
        "Babamıza en ağır cezayı verin!" Hüküm açıklandı!
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        20 şüpheli gözaltında! 17 lüks otomobil! Piyasa değeri: 60 milyon TL!
        20 şüpheli gözaltında! 17 lüks otomobil! Piyasa değeri: 60 milyon TL!
        Eski halinden eser yok
        Eski halinden eser yok
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu
        Semih Kılıçsoy derbide oynayacak mı?
        Semih Kılıçsoy derbide oynayacak mı?
        Eşini arkadaşıyla bastı
        Eşini arkadaşıyla bastı
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Konut fiyatları dolar bazında 15 ay geriye gitti
        Konut fiyatları dolar bazında 15 ay geriye gitti
        Multitasking: Zaman mı kazandırıyor, sağlığı mı tüketiyor?
        Multitasking: Zaman mı kazandırıyor, sağlığı mı tüketiyor?