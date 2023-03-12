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Ankara Keçiörengücü: 4 - Altınordu: 0 | MAÇ SONUCU

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Ankara Keçiörengücü sahasında Altınordu'yu 4-0 mağlup etti.

Ankara Keçiörengücü: 4 - Altınordu: 0 | MAÇ SONUCU
HABERTURK.COM

Ankara Keçiörengücü, Spor Toto 1. Lig'in 25. Haftasında Altınordu'yu 4-0 mağlup etti.

Maçta gol perdesini 13. dakikada Bekir Karadeniz açtı ve Ankara Keçiörengücü ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

59'da Malaly Dembele farkı 2'ye çıkarırken bu golden 3 dakika sonra Alı Malle skoru 3-0'a getirdi.

Maçta son sözü ise 90'da Anderson söyledi: 4-0.

Stat: Aktepe

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Hasan Hüseyin Tetik, Mehmet Şengül

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Barış Yardımcı, Erkam Reşmen, Taha Batuhan Yayıkcı, Muharrem Cinan (Dk. 81 Jallow), Mikail Okyar, Bekir Karadeniz (Dk. 68 Aykut Çeviker), Bardhi, Rashad Muhammed (Dk. 46 Melih İnan), Malle (Dk. 68 Costa), Dembele (Dk. 86 Musa Caner Aktaş)

Altınordu: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak (Dk. 63 Erdem Gökçe), Alperen Selvi, Yusuf Yalçın Arslan (Dk. 90 Metehan Yılmaz), Ali Dere, Kürşad Sürmeli, Şeref Özcan (Dk. 63 Emircan Gürlük), Emirhan Aydoğan (Dk. 72 Hüsamettin Yener), Ahmet İlhan Özek, Metehan Mimaroğlu (Dk. 46 Recep Aydın), Ahmet Dereli

Goller: Dk.13 Bekir Karadeniz, Dk. 59 Dembele, Dk. 62 Malle, Dk. 90+2 Costa (Ankara Keçiörengücü)

Kırmızı kart: Dk. 79 Erdem Gökçe (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 16 Ahmet İlhan Özek, Dk. 34 Yusuf Yalçın Arslan, Dk. 90+3 Kürşad Sürmeli (Altınordu)

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