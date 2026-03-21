Ankara Keçiörengücü: 7 - Adana Demirspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Ankara Keçiörengücü sahasında Adana Demirspor'la karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 7-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Giriş: 21.03.2026 - 17:56
Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri Mame Diouf (2), Hüseyin Bulut, İshak Karaoğul, Ousmane Diaby, Ali Akman ve Mehmet Çakmak (p) kaydetti.
Bu sonucun ardından A. Keçiörengücü 2 maç sonra kazandı ve 47 puana yükseldi. Adana Demirspor ise -51 puanda kaldı.
Ligin 33. haftasında Keçiörengücü sahasında Vanspor FK'yı ağırlayacak. Adana Demirspor ise evinde Manisa FK'yı konuk edecek.
