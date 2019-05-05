Ankara'da bu gece sahura kalkılacak ve 2019 Ramazan ayının ilk orucu için niyet edilecek. Peki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın imsakiyesine göre Ankara'da sahur saat kaçta? İşte 6 Mayıs Ankara sahur vakti

ANKARA SAHUR VAKTİ

Ankara'da Ramazan ayının ilk günü yani 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece (bu gece) saat 03.58'de sahur yapılacak. Ankaralılar 2019 Ramazan ayının ilk iftarını saat 19.54'te okunacak akşam ezanıyla birlikte yapacak.