Meteoroloji'nin yaptığı uyarılara göre, Ankara ve İstanbul'un yüksek kesimlerinde dün akşam itibarı ile kar yağısı etkisini göstermeye başladı. Her iki şehrin de yüksek kesimlerinde yer yer sulu kar yağışı görülürken bugün Ankara'da ve İstanbul'da okullar tatil olacak mı sorusuna da cevap aranmaya başlandı. Bilindiği üzere, Ankara'da, İstanbul'da ve diğer büyük illlerde ilkokul, ortaokul ve liselerin kar tatili durumu Valilik tarafından yapılan son dakika açıklaması ile belli oluyor.

ANKARA VE İSTANBUL OKULLAR TATİL OLDU MU? (20 OCAK 2022 PERŞEMBE)

Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı, Ankara Valiliği ve İstanbul Valiliği tarafından yapılacak olan son dakika kar tatili açıklamasına çevrildi. Peki, 20 Ocak bugün Ankara ve İstanbul okullar tatil edildi mi, Valilik tarafından herhangi bir açıklama var mı?

İşte, Ankara ve İstanbul okul var mı, tatil olacak mı konusuyla ilgili gelişmeler...