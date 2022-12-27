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Ankaragücü: 1 - Ümraniyespor: 2 MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 16. haftasında Ümraniyespor, Ankaragücü'nü 2-1 yenerek bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini aldı

Ankaragücü: 1 - Ümraniyespor: 2 MAÇ SONUCU
HABERTURK.COM

Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü, Ümraniyespor'u konuk etti.

Ev sahibi Zahid ile 2'de öne geçti: 1-0.

7 dakika sonra Avounou bu gole yanıt verdi ve ilk yarı böyle noktalandı: 1-1.

55'te yine sahneye çıkan Avounou takımına deplasmandaki ilk galibiyeti getirdi: 1-2.

Ankaragücü 16 puanda kalırken Ümraniyespor puanını 10 yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Müsabakaya etkili başlayan MKE Ankaragücü 2. dakikada golü buldu. Malcuit'in sağ kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Zahid, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

9. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Popov'un pası sonrası topla ceza sahasına hareketlenen Avounou, kalecinin ayaklarının altından meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1

13. dakikada sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Malcuit, topu dışarıya çıkardı. Müsait pozisyondaki Zahid'in yaptığı vuruşta kaleci Serkan Kırıntılı gole izin vermedi.

35. dakikada Ümraniyespor ikinci gole yaklaştı. Umut Nayir'in sağ kanattan yerden ortasında, penaltı noktasında topla buluşan Del Valle'nin şutunda, savunmaya çarpan top direkten döndü.

41. dakikada Sowe topu tek pasla Tolga Ciğerci'nin önüne bıraktı. Tolga'nın ceza sahasında yaptığı vuruşta kaleci Serkan Kırıntılı topu ayaklarıyla çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

55. dakikada konuk ekip öne geçti. Geraldo'nun kullandığı köşe vuruşu sonrası ceza yayında topla buluşan Avounou'nun şutunda, Tolga Ciğerci'ye de çarpan meşin yuvarlak köşeden filelerle buluştu: 1-2

79. dakikada Marlon'un sol kanattan ortasında Zahid'in ceza sahasında dokunduğu top yandan dışarı çıktı.

84. dakikada Tolga Ciğerci'nin uzun pasında savunma arkasına sarkan Chatzigiovanis'in vuruşunda top auta gitti.

Karşılaşma, HangiKredi Ümraniyespor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sezon ikinci galibiyetini elde eden İstanbul ekibi puanını 10'a yükseltti. Ligde 5 maç sonra kaybeden MKE Ankaragücü ise 16 puanda kaldı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Hakan Yemişken, Candaş Elbil

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Malcuit (Dk. 86 Oğuz Ceylan), Radakovic, Mujakic, Yasin Güreler (Dk. 61 Marlon), Tolga Ciğerci, Emre Kılınç (Dk. 56 Beridze), Zahid, Pedrinho (Dk. 61 Taylan Antalyalı), Jese (Dk. 61 Chatzigiovanis), Sowe

HangiKredi Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Popov, Allyson, Glumac, Onur Atasayar, Sackey, Serkan Göksu (Dk. 46 Oğuz Gürbulak), Avounou (Dk. 88 Mrsic), Geraldo (Dk. 81 Gheorghe), Del Valle (Dk. 46 Bettaieb), Umut Nayir

Goller: Dk. 2 Zahid (MKE Ankaragücü), Dk. 9 ve 55 Avounou (HangiKredi Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Glumac, Dk. 45+4 Serkan Göksu, Dk. 52 Geraldo, Dk. 57 Sackey (HangiKredi Ümraniyespor), Dk. 65 Tolga Ciğerci (MKE Ankaragücü)

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