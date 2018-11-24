Ligdeki son haftalarında Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Kayserispor'u mağlup eden, milli ara öncesindeki son maçında Konyaspor'a 2-0 mağlup olan Ankaragücü, ligdeki son 4 maçında sadece Çaykur Rizespor'u mağlup edebilen ve 5 deplasman maçında da 3 puana hasret olan Beşiktaş'ı konuk ediyor. İki kulüp arasındaki maç, Yenikent Stadı'ndaki zeminin elverişsiz olması nedeniyle Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanıyor.

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ANKARAGÜCÜ: 0 - BEŞİKTAŞ: 1 (23' Ljajic)

(İlk yarı oynanıyor...)

Beşiktaş'ın Vida ile 17. dakikada attığı gol, VAR'ın uyarısıyla 20. dakikada ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

SAAT: 19:00

HAKEM: Mete Kalkavan

STAT: Kayseri Kadir Has Stadyumu

YAYIN: BeIN SPORTS 1

ANKARAGÜCÜ: Korcan, Erdem, Alihan, Yalçın, Pinto, Dja Djedje, Faty, Kenan, El Kabir, Bifouma, Kubilay

YEDEKLER: Altay, Mehmet, Kone, Sedat, Putsila, Moulin, Cerci, İlhan, Kehinde, Mokhtar

TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan,Necip, Vida, Caner, Atiba, Dorukhan, Quaresma, Adem Ljajic, Güven Yalçın, Mustafa Pektemek

YEDEKLER: Tolga, Utku, Fatih, Oğuzhan, Larin, Vagner Love

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

Beşiktaş'ta Medel ısınma sırasında sakatlanınca ilk 11'e Gökhan Gönül alındı.

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

SÜPER LİG PUAN DURUMU

BEŞİKTAŞ'IN DEPLASMAN PERFORMANSI KÖTÜ

Beşiktaş, MKE Ankaragücü karşısında deplasmandaki kötü performansına da son vermeye çalışacak.

Bu sezon ligde dış sahada sadece Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup edebilen siyah-beyazlı takım, sonraki 5 maçta rakiplerine üstünlük kuramadı. Beşiktaş, söz konusu 5 karşılaşmada 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı, 3 puan toplayabildi.

Deplasmandaki 6 maçta 7 gol atabilen siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 8 gol gördü.

SÜPER LİG'DEKİ 99. RANDEVU!

Beşiktaş ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 99. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan 98 maçta Beşiktaş 66, başkent ekibi 8 galibiyet aldı, 24 karşılaşmada da taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Lig maçlarında siyah-beyazlıların attığı 180 gole, sarı-lacivertliler 65 golle karşılık verdi.

Taraflar ligde en son 2011-2012 sezonunda karşılaştı. İstanbul'daki maçta Beşiktaş 3-1 galip geldi, Ankara'daki müsabaka golsüz sona erdi.

GENELDE BEŞİKTAŞ, SON 3 MAÇTA ANKARAGÜCÜ ÜSTÜN Ankaragücü ile Beşiktaş, Süper Lig'de 99. randevularında. Bundan önceki 98 maçın 90'ında Beşiktaş yenilmezken 66 galibiyet 24 beraberlik elde etti. Öte yandan Ankaragücü, Süper Lig'de Beşiktaş'ı ağırladığı son üç maçta yenilmedi. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmada 1 galibiyet 2 beraberlik elde ederken gol de yemedi.

BEŞİKTAŞ, SON 20 MAÇIN 16'SINI KAZANDI

Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile ligde yaptığı son 20 maçın 16'sını kazandı, 3'ünde berabere kaldı, sadece bir kez yenildi.

Siyah-beyazlı ekip karşısında 2001-2002 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da 2-1'lik skorla galip gelen başkent ekibi, daha sonraki 17 maçta galibiyet alamadı, bu şanssızlığını 2010-2011'de Ankara'daki maçta kırdı ve rakibini 1-0 mağlup etti. İki takım arasındaki son maç ise golsüz berabere bitti.

CANER DERBİ ÖNCESİ SINIRDA

Siyah-beyazlı ekipte Caner Erkin, MKE Ankaragücü karşılaşması öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu sezon Akhisarspor, Antalyaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor maçlarında sarı kart gören Caner Erkin, bu maçta aynı durumu yaşarsa 14. haftadaki Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek.

İki ekip arasında Ankara'da yapılan lig maçlarında da Beşiktaş'ın belirgin üstünlüğü göze çarpıyor.

Siyah-beyazlılar, Ankara'da yapılan 48 lig maçının 26'sını kazandı. Başkentte 16 müsabaka berabere bitti, ev sahibi ekip 6 kez galip geldi.

Ankara'da son 3 maçta gol atamayan Beşiktaş, toplamda 74 kez rakibinin filelerini havalandırdı. Evindeki son 3 randevuyu kaybetmeyen MKE Ankaragücü ise 35 golle rakibine karşılık verdi.

Bu arada, 1982-1983 sezonunda Ankara'da yapılması gereken lig maçı, MKE Ankaragücü'nün cezası nedeniyle Bursa'da oynandı ve karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

ANKARAGÜCÜ SON 14 MAÇTAN BİRİNİ KAZANABİLDİ



MKE Ankaragücü, Beşiktaş ile evinde oynadığı son 14 lig maçından sadece birinde 3 puana ulaşabildi. Ligde rakibine Ankara'da 1997-1998 sezonunda 2-1 yenilen siyah-beyazlılar, sonraki 12 maçtan 10'unu kazandı, 2'sinde ise berabere kaldı.

MKE Ankaragücü, 2010-2011 sezonunda cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçta henüz 1. dakikada eski Beşiktaşlı Serdar Özkan'ın golüyle 1-0 galip gelerek, 3 puan özlemine son verdi. Taraflar arasında 2011-2012 sezonunda Ankara'da yapılan son lig maçı ise 0-0 sona erdi.

BABEL, ROCO VE GÖKHAN TÖRE SAKAT

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Ryan Babel, karşılaşmada forma giyemiyor.

Almanya ile oynanan milli maçta sakatlanan Hollandalı futbolcunun sağ arka adale zarında yırtık ve kanama tespit edilmişti.

Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Enzo Roco ve Gökhan Töre'nin de sakatlığı bulunuyor.

Beşiktaş'ta daha önce kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan da MKE Ankaragücü karşısında görev alamayacak.

Öte yandan sarı kart cezası nedeniyle 12. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında oynayamayan Gary Medel, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde mücadelede görev yapabilecek.

MAÇ KAYSERİ'YE ALINDI

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig kulüplerinden MKE Ankaragücü'nün maçlarını oynadığı Osmanlı Stadı'nda hafta başından beri yapılan rutin incelemeler esnasında, son bakım çalışmaları sırasındaki hatalı uygulamalar sonucu saha zemininin futbol oynanmayacak ve sporcu sağlığını riske edecek durumda olduğunun tespit edildiği belirtildi.

TFF, daha önce saat 19.00'da Osmanlı Stadı'nda oynanacağını duyurduğu MKE Ankaragücü-Beşiktaş müsabakasının, aynı tarih ve saatte Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanmasına karar verdi.

KAYSERİ KADİR HAS ŞEHİR STADYUMU

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