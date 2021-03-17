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Ankaragücü'nün hedefi takım ruhuyla her maçtan 3 puan almak

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, yapacakları her maçtan 3 puanla ayrılarak Süper Lig'de kalmayı garantilemeyi hedeflediklerini söyledi

Ankaragücü'nün hedefi takım ruhuyla her maçtan 3 puan almak

Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Hikmet Karaman, kulübün YouTube kanalına yaptığı açıklamada, MKE Ankaragücü'nde bulunduğu için duygulanmamasının mümkün olmadığını çünkü bu takımın başına dördüncü kez geldiğini belirtti.

Karaman, "Burada Beştepe'nin ruhu vardır, gerçekten burada bir ruh var, civarlarında Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet etmiş önemli devlet büyüklerimizin mezarları var. Anıtkabirimiz de burada, yakın. Bunu Beştepe'nin ruhu, Ankaragücü'nün ruhu olarak görüyorum." dedi.

Geçmişte tesisin etrafında tur attığını ve bu ruhu hissettiğini aktaran 61 yaşındaki teknik adam, "Türk futbolunda yabancı oyuncu sayısı çoğaldı. Bir de pandeminin getirdiği yasaklar var, taraftarsız, hal böyle olunca yabancı oyuncular veya yeni transferler, Ankaragücü ruhunu biraz geç tanıyabiliyor." diye konuştu.

"MKE Ankaragücü'nün bir parolası var, taraftar hep bir puan almıştır, taraftar takımın itici gücü." diyen Hikmet Karaman, şöyle devam etti:

"Niye bugün Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor büyük olan camialar, onları aslında büyük yapan taraftarları, içeride ve dışarıdaki taraftar desteği. Niye büyük takımlar iç sahadaki maçlarda zorlanıyor, bakın büyük takımlar iç sahadaki maçlarda çok maç kaybediyor, bunun en büyük nedenlerinden biri taraftar eksikliği. MKE Ankaragücü'nün taraftarı inanılmaz bir motivasyon aracı. O zaman 'Ankaragücü taraftarı bir puan, teknik heyet bir puan, bir puan da futbolcular alacak.' demiştik. Üç puanı böyle alacağız diye o zaman bir 'Kurtuluş Savaşı' vermiştik ve başarıyla da çıktık."

MKE Ankaragücü'nün marşının yazarına da teşekkür eden deneyimli çalıştırıcı, "Müthiş besteler yapmış. Her gün işime gelirken, Ankaragücü Kulübüne gelirken dinliyorum. Burada büromda dinliyorum. İnanılmaz bir motivasyon, inanılmaz marşlar yapılmış. Onu takıma aşılamak gerekiyor." şeklinde konuştu.

"BAŞKENT ARTIK ŞAMPİYONLUKLARI KOVALAMALI"

MKE Ankaragücü'nün maçlarda gol attığında taraftarın ailecek paylaştığı sevinç görüntülerinin kendisini çok mutlu ettiğini anlatan Hikmet Karaman, şunları dile getirdi:

"Müthiş bir mücadele veriyoruz, mücadelenin daha başındayız. Bu mücadeleyi hep birlikte vermek zorundayız, hiç kimse sezon sonuna kadar başka bir şey düşünemez, tek bir düşünce var; üç puan almak, hep birlikte hareket etmek. Yönetim, teknik heyet, futbolcu, taraftar, çalışanlar olarak hepimiz birlikte, doğru hareket ettiğimizde inşallah bu sıkıntılı durumdan kurtulup ondan sonra da önümüzdeki sezonun doğru planlamaları... MKE Ankaragücü bu olmamalı, başkent bu olmamalı, başkent artık ilk beşin içerisinde devamlı yer alıp şampiyonlukları kovalamalı, başkente yakışan budur."

Daha önce 3 sezon MKE Ankaragücü'nü çalıştırdığını ve bu 3 sezonda da kurtarıcı olarak göreve getirildiğini, 'Al şu takımı şampiyonluğa oynat.' demediklerini anlatan Karaman, "Ama bu gelişimde çok farklı düşünceler içerisinde geldim. İyi de başlangıç yaptık. Oyuncu arkadaşlarımız iyi mücadele ediyor, çalışıyorlar. Ama yeterli değil, hiçbir şey yeterli değil şu anda. Çalıştığımızın daha üstüne çıkmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tecrübeli teknik adam "Şimdi Trabzonspor deplasmanına gideceğiz. Göztepe maçının üzerine çıkmamız gerekiyor. Trabzonspor maçından sonra da performans olarak onun üstüne çıkman gerekiyor. Çünkü başka bir kurtuluş yolumuz yok, bakın ligde herkes kazanıyor. Üç haftada 9 puan aldık yeterli olmadı, çünkü rakiplerimiz de kazanıyor. Mücadeleyi devam ettirmek zorundayız." şeklinde görüş belirtti.

Önceki çalışmalarının üzerine sürekli eklemeler yapmaları gerektiğini vurgulayan Hikmet Karaman, "Her şeyin iyisini yapmak zorundayız. A'dan Z'ye her şeyi çalışmak zorundayız. Her şeyin analizini yapmak gerekiyor, vakit yok, uyumaya vaktin kalmıyor." ifadelerini kullandı.

"İLK HEDEFİMİZ LİGDE KALMAYI GARANTİLEMEK"

Futbolcularının çok iyi çalıştığını, bu çalışmayı sürdürdükleri sürece bu işin altından kalkacaklarına inandığını ifade eden Hikmet Karaman şunları kaydetti:

"Oyuncular sahada aç olacak, antrenman yapmak için aç olacak. Karakteri bozuk, 'mıy mıy' yapan oyuncu grubunu sevmiyorum. Kulüpler artık ona göre oyuncu bulmak zorunda. Her maç başka bir önemli. Her maçtan nasıl 3 puan alırız, bunu düşüneceğiz. Oyuncularıma 'Sahada maça çıktığınızda karşınıza çıkacak problemleri çözmek için bu antrenmanları yapıyoruz. Antrenmanları hatırlayıp maç içerisinde yaşanacak problemi çözmek zorundayız. Biz kulübeden çözeceğiz, siz saha içerisinde çözeceksiniz.' dedim. Bunlar gelişmenin parçaları."

Hikmet Karaman, "Bu kulübü 2006'dan beri tanıyorum, 15 seneyi değerlendirebilecek bir antrenör var burada. Üç sene az değil, herkesin 'Gitti' dediği bir takım ligde kaldı üç sezon. Şimdi daha zoru. Dolayısıyla MKE Ankaragücü büyük bir kulüp. Bir başkent kulübü olarak MKE Ankaragücü'nün düşen, çıkan veya kaoslarla uğraşan bir kulüp dışına çıkması gerekiyor. İsim vermeyeceğim, gerçekten kulübe büyük ekonomik getiri olmuş ama yeterli değil. Çünkü taraftarımız bizden çok büyük şeyler bekliyor. Bir kulübün yaşaması sadece sahaya çıkmasıyla değil, ekonomisiyle bir bütündür takım." ifadelerini kullandı.

"Çalışıyoruz, ilk hedefimiz ligde kalmayı garanti altına almak. En büyük hedefimiz MKE Ankaragücü'nü sağ salim limana getirmek." diyen Karaman, "Bütün rakiplere de saygı gösteriyoruz. Biz MKE Ankaragücü olarak 3 puanı almak için çıkacağız. Skor ayrı bir şey, o gelir, ama taraftarımız ve biz, hepimiz maçtan sonra 'Ya müthiş oynadık.' diyebilmeliyiz."


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