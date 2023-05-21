Mücadele 1-1 devam ederken Ankaragücü'nde Malcuit son çizgiye inip ortasını yaptı. Top Mustafa Eser'e çarparak Ankaragücü futbolcusu Djokanovic'e geldi. Ofsayt pozisyonunda olmayan Djokanovic, topu ağlara gönderdi.

HangiKredi Ümraniyespor ile MKE Ankaragücü arasındaki mücadelede çok tartışma yaratan bir pozisyon yaşandı.

Hakem Mete Kalkavan, golü iptal ederek öncesinde penaltı olduğu kararını verdi. VAR hakemi Alper Ulusoy, Mete Kalkavan'ı çağırarak pozisyonu incelemesini istedi. Hakem Mete Kalkavan, pozisyonu inceleyerek penaltıyı iptal etti ve mücadelenin hakem atışıyla başlamasını istedi.