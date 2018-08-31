Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ölen sigortalıların eşine, öğrenimine devam eden 25 yaşından küçük erkek çocuğuna, bekâr kızlarına ölüm aylığı bağlıyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre hak sahipleri, halk arasında dul ve yetim aylığı olarak da adlandırılan ölüm aylığını bazı durumlarda alamıyor. Aylık bağlanamayacak kişilerin başında da sıklıkla tanık olduğumuz, eşini katleden kocalar geliyor.

Kanuna göre, kendisinden aylık bağlanacak sigortalıyı veya gelir ya da aylık bağlanmış olan sigortalıyı kasten öldüren veya öldürmeye teşebbüs eden, sürekli iş göremez hale veya malul duruma getirenlere aylık bağlanamaz. Anne babasını, eşini öldürmese bile kasten öldürmeye teşebbüs etmek de aylık bağlanmasına engel teşkil ediyor.

MİRASÇILIKTAN ÇIKARTILANLARA ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANIR MI?

Kendisinden aylık bağlanacak sigortalıya karşı ağır bir suç işlediği veya bunlara karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmediği gerekçesiyle mirasçılıktan çıkartılanlar da ölüm aylığı alamazlar.

MAHKEME KARARI ARANIYOR

Ölüm aylığı bağlanamaması için söz konusu suçlamaların mahkeme kararıyla kesinleşmiş olması gerekiyor. Mahkeme aşamasında aylık bağlanmışsa, kesinleşen mahkeme kararından sonra aylık kesiliyor. Bu durumda, kasten öldürdüğü eşinden veya anne babasından dolayı ödenmiş olan gelir ve aylıklar geri alınıyor.

ANLAŞMALI BOŞANANA YETİM AYLIĞI YOK

Bekâr kız çocuklarına anne babasından dolayı yetim aylığı bağlanıyor. Bu aylıktan yararlanmak için kocasıyla anlaşmalı boşandığı saptananların aylıkları kesildiği gibi, daha önce aldıkları paralar da faiziyle isteniyor.

SGK, bu yılın başında yayımladığı genel yazı ile anlaşmalı boşanma konusundaki denetimlerde dikkat edilecek hususlara ilişkin uyarıda bulundu. Kurum, yetim aylığı bağlanan anne veya baba ölmeden önce eşinden boşananlar ile boşandığı eşi başka biriyle evlenmiş olan kadınlara ilişkin denetim yapılmaması talimatı verdi.

HAKSIZ BAĞLANAN AYLIK ON YIL SONRA BİLE ALINIR

SGK, haksız yere ödenen aylık ve gelirleri on yıl geriye dönük talep ediyor. Hatta, haksız ödeme kurumun kendi hatasından kaynaklandığında bile son beş yıl ödenmiş olan paraları faiziyle geri alıyor.

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