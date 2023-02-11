Anne ile oğlu enkazda ayrı düştü! Ağlatan buluşma!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Anne ile oğlu enkazda ayrı düşmüştü! Hastanede gözyaşları içinde kavuştular! - Güncel haberler
ABONE OL

Anne ile oğlu enkazda ayrı düştü! Ağlatan buluşma!

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatayda enkaz altından kurtarılan anne 43 yaşındaki Eysem Açıkgöz, ayrı düştüğü 5 yaşındaki oğlu Bekir İlteriş Kaplan ile Adana'daki hastanede kavuştu. Anne oğulun buluşması duygusal anlara sebep oldu

Anne ile oğlu enkazda ayrı düşmüştü! Hastanede gözyaşları içinde kavuştular! - Güncel haberler
AA

Hatay'ın Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesindeki 5 katlı Nehir Apartmanının 3. katında yaşayan Eysem Açıkgöz (43) ile oğlu Bekir İlteriş Kaplan (5), depremde yıkılan binalarının altında kaldı.

1'ER SAAT ARAYLA ENKAZDAN ÇIKARTILDILAR

AA'da yer alan habere göre arama kurtarma ekiplerince 36 saat sonra yıkıntılar arasından çıkarılan minik Bekir, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki ilk tedavisinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Oğlundan yaklaşık 1 saat sonra kurtarılan anne de aynı hastaneye kaldırıldı.

AYNI HASTANEDE BİRBİRLERİNDEN HABERSİZDİLER

Aynı hastanede tedavi gördüklerinden habersiz olan Açıkgöz, sağlık personelinden oğlunu bulmaları için yardım istedi. Bekir de acil serviste kendisiyle ilgilenen Sosyal Hizmet Uzmanı Caner Fuat Kurt'a annesinin nerede olduğunu bilmediğini söyledi.

BULUŞMALARI HERKESİ DUYGULANDIRDI

Ailesi yanında olmayan çocukların fotoğrafını çeken Kurt, Açıkgöz'ün evladını aradığını öğrenince fotoğrafları göstererek anne ile oğlunun buluşmasını sağladı. Annenin, tedavi gördüğü odaya hasta yatağıyla getirilen oğlunu gördüğünde yaşadığı sevinç, tanıklık eden personeli duygulandırdı.

"BANA SÜRPRİZ YAPTILAR"

Enkaz altında kaldıktan sonra seslerini duyurmaya çalıştıklarını anlatan Eysem Açıkgöz, İstanbul'dan gelen ekiplerin seslerini duyduğunu, önce oğlunu, yaklaşık 1 saat sonra da kendisini kurtardıklarını anlattı. Açıkgöz, Bekir'in kurtarıldıktan sonra Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüğünü öğrendiğini aktararak "Ben de kurtarıldıktan sonra oraya gittim lakin oğlumu bulamadım, çok endişelendim. Beni Adana'daki hastaneye sevk ettiler. Orada ısrarla oğlumu sordum. Sağ olsun sosyal hizmetlerden sorumlu kardeşimiz fotoğrafları göstererek onu buldu. Daha sonra bana sürpriz yaptılar" dedi.

"HEPİMİZ SONUNDA AĞLADIK"

Kurt da kaydını almak için fotoğrafını çektiği Bekir İlteriş'in annesinin nerede olduğunu bilmediğini belirterek, şunları kaydetti: "Annesinin enkaz altında kaldığını düşünüyordu. Kimsesizlere bakmak için yukarı çıktım. Bir kadına rastladım. 'Yavrumu bulmam lazım' diye ağlıyordu. Ben de çektiğim fotoğrafları gösterdim. Düşük ihtimaldi ama kadın 'Dur dur, oğlum' dedi. Bağırdı, yavrum diye çığlık attı. Sabret, oğlunu getireceğim, dedim. Birkaç saat sonra Bekir'i tekrar buldum ve annesine kavuşturdum. Hepimiz sonunda ağladık. Hem mutlu olduk hem üzüldük."

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldı: Büyük felaketin 6. günü
GÜNDEM Büyük felaketin 6. günü
Zeray Apartmanı sakinleri: İlk önce çığlık geldi, bina yıkılınca kesildi - Deprem Haberleri
GÜNDEM Zeray Apartmanı sakinleri: İlk önce çığlık geldi, ...
Depremzede çocuklar ev çizdi
GÜNDEM Depremzede çocuklar ev çizdi
Kahramanmaraş'ta depremi yaşayan hamile kadın bebeğini Düzce'de kucağına aldı
GÜNDEM Kahramanmaraş'ta depremi yaşadı, bebeğini kucağına ...
Madenciler 'domuz damı' yöntemiyle bir kişiyi daha kurtardı
GÜNDEM Madenciler 'domuz damı' yöntemiyle bir kişiyi daha ...
Son dakika deprem haberleri | Neden iki deprem oldu? Prof. Hasan Sözbilir açıkladı: Afet bölgesindeki 5 fay birleşince 2 büyük depremi yarattı
GÜNDEM Prof. Sözbilir: 5 fay birleşince 2 büyük depremi ...
Hakkari'den Hatay'a araç almak için giden baba- oğul, depremde yıkılan otelde öldü
GÜNDEM Hatay'a araç almak için gitmişlerdi! Baba-oğuldan ...
Depremzedelere gönderilen 6 TIR'lık gıda malzemesini çalmışlar
GÜNDEM Vicdansızlar! 6 TIR'lık gıda malzemesini çalmışlar
Deprem sonrası zeytin bahçesinde dehşete düşüren görüntü
GÜNDEM Deprem sonrası zeytin bahçesinde dehşete düşüren ...
Son dakika haberi: Hatay'da 13 yaşındaki Aya, kendisine ulaşıldığı 122'nci saatte yaşama veda etti
GÜNDEM 122'nci saatte kurtuldu ama...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.