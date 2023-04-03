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Haberler Gündem Güncel Anne kâbusu yaşadı! Kaput üstünde kilometrelerce yol gitti
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Babası tarafından kaçırılan oğlu için kaput üstünde kilometrelerce yol gitti

Düzce'de bu sabaha karşı oğlu eski eşi tarafından kaçırılan bir anne kabusu yaşadı. Aracı durdurmak isteyen ve kaputa asılan kadın bu şekilde 40 km yol gitti. Dehşet dolu anlar kameralara yansırken, durdurulan araçtan düşen anne ise yaralandı

Anne kâbusu yaşadı! Kaput üstünde kilometrelerce yol gitti
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AA

Düzce'de, babası tarafından kaçırılan çocuğu için eski eşinin aracının kaputuna asılan kadın, bu şekilde yaklaşık 40 kilometre yol gitti.

AA'da yer alan habere göre kentte yaşayan eski eşi S.Ş. ile bir müddet görüşen A.O.Ş, 14 yaşındaki oğlunu aracına bindirerek uzaklaşmak istedi. Bu sırada S.Ş. aracın kaputuna tutundu.

ANNE DÜŞEREK YARALANDI

Durumu fark eden mahalle sakinleri, peşine düşerek aracı durdurmak istedi.

D-100 kara yolu üzerinden Anadolu Otoyolu'na çıkan A.O.Ş. Hendek gişelerinde polis tarafından durdurulduğu sırada kaput üzerindeki S.Ş. yere düşerek yaralandı. Mahalle sakinlerinden H.Ş. de S.Ş'yi kurtarmak isterken A.O.Ş'nin kullandığı aracın çarpması sonucu yaralandı.

DEHŞET DOLU ANLAR KAMERADA

Yaralılar, Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Annenin oğlu için kaput üstünde yaptığı yolculuk ve yaşanan kovalamaca, sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

A.O.Ş. gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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