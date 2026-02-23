Canlı
        Anne ve oğluna zehir operasyonu! | Son dakika haberleri

        Samsun'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda anne ve oğlunun kiraladığı iki ayrı adreste tam 230 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Adreslerden birinin depo olarak kullanıldığı belirlenirken, oğul tutuklandı, anne hakkında adli kontrol kararı verildi

        Giriş: 23.02.2026 - 11:32
        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde iki ayrı adres yakın takibe alındı.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre yapılan teknik ve fiziki takip sonrası belirlenen adreslere eş zamanlı baskın gerçekleştirildi.

        ANNE VE OĞLUNUN EVİ ÇIKTI

        Operasyonda, 31 yaşındaki Zeki S. ve 56 yaşındaki Ümmühan isimli şüphelilerin kiraladıkları iki ayrı konutta arama yapıldı. Şüphelilerin anne ve oğul olduğu belirlendi.

        BİR EV DEPO OLARAK KULLANILMIŞ

        Ekiplerin adreslerde yaptığı aramada her iki evde de uyuşturucu hap ele geçirildi. Yapılan sayımda toplam 230 bin adet uyuşturucu hap bulunduğu tespit edildi. Evlerden birinin yüksek miktarda uyuşturucu maddenin depolandığı “zula evi” olarak kullanıldığı, diğer adresin ise günübirlik satış organizasyonu için değerlendirildiği tespit edildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, şüpheliler gözaltına alındı.

        OĞLU TUTUKLANDI, ANNEYE ADLİ KONTROL

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Zeki S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ümmühan S. hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

