Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Anneler günü ne zaman? 2026 Anneler günü hangi gün kutlanacak?

        Anneleri onurlandırmak ve onlara duyulan sevgiyi ifade etmek amacıyla kutlanan Anneler Günü, 1914 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde resmiyet kazanmasının ardından dünya genelinde yaygınlaşan özel günlerden biri haline geldi. Her yıl Mayıs ayında kutlanan bu anlamlı günün 2026 yılında hangi tarihe denk geldiği ise merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, 2026 yılında Anneler Günü hangi gün kutlanacak? İşte tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Annelere duyulan sevgi ile saygıyı ifade etmek amacıyla kutlanan Anneler Günü, 1914 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde resmi olarak kabul edildikten sonra dünya genelinde yaygınlaşan özel günlerden biri oldu. Her yıl Mayıs ayının ikinci pazarında kutlanan bu anlamlı günün 2026 yılında hangi tarihe denk geldiği ise araştırılıyor. Peki, 2026 yılında Anneler Günü hangi gün kutlanacak? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

        2

        ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

        Anneler Günü, her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanır.

        3

        ANNELER GÜNÜ HANGİ GÜN KUTLANACAK 2026?

        Bu yıl Anneler Günü 10 Mayıs 2026 Pazar gününe denk geliyor.

        4

        ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

        Anneler Günü, kökeni Antik Yunan’da Rhea ve Antik Roma’da Cybele için düzenlenen kutlamalara dayanan, modern anlamda ise ABD’de Anna Jarvis’in girişimleriyle ortaya çıkan özel bir gündür. Jarvis’in annesi Ann Reeves Jarvis’i anmak amacıyla başlattığı bu hareket, 1914’te Başkan Woodrow Wilson tarafından resmi tatil ilan edilerek yaygınlaşmış ve bugün Türkiye dahil birçok ülkede Mayıs ayının ikinci pazar günü anneleri onurlandırmak için kutlanmaktadır.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
