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Anneler Günü şiiri kısa, duygusal ve anlamlı! İşte en güzel resimli Anneler Günü şiirleri ve sözleri

Türkiye'de her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü bugün kutlanıyor. Bu güne özel annesine sevgisini güzel ve anlamlı bir şiirle göstermek isteyenler için 1 - 2 - 3 - 4 - 5 kıtalık duygusal ve resimli Anneler Günü şiirlerini derledik. İşte en güzel Anneler Günü şiirleri ve Anneler Günü sözleri...

  • 01
    Anneler Günü şiiri: 1, 2, 3, 4, 5 kıta en güzel, duygusal Anneler Günü şiirleri uzun ve kısa

    Anneleri mutlu etmek ve onurlandırmak için kutlanan özel bir gün olan Annler Günü bugün kutlanacak. Anneler Günü şiirleri onu ne kadar çok sevdiğinizi anlatmanın güzel bir yoludur. Varlığıyla hayatımızın en değerli parçası olan annelerimiz için kutlanan bu güzel ve anlamlı günde annenize ithaf edebileceğiniz şiirler onları çok özel hissettirecektir. İşte en güzel ve anlamlı Anneler Günü şiirleri...
  • 02
    Anneler Günü şiiri: 1, 2, 3, 4, 5 kıta en güzel, duygusal Anneler Günü şiirleri uzun ve kısa

    ANNELER GÜNÜ ŞİİRLERİ

    BİR TEK ANNEM OLSUN BANA BİŞEY OLMAZ..
    Annedir yüreği fazla dayanamaz.
    Herkes bıksa benden annem bana doymaz.
    Öper besler beni unutur kalbinde.
    Annem burda olsun bana bişey olmaz..
    Hergün bakar bana kusurumu görmez.
    Günler gece olsa o ışığı sönmez.
    Ellerim büyüdü avuçlarında.
    Bir tek annem olsun bana bişey olmaz..
  • 03
    Anneler Günü şiiri: 1, 2, 3, 4, 5 kıta en güzel, duygusal Anneler Günü şiirleri uzun ve kısa

    ANNEM TEK  VARLIĞIM
    Ey şefkati bol varlığım,
    Sayende olmaz darlığım,
    Türkiye’m ve uygarlığım,
    Anam benim, şefkat selim.
    Ninnilerle hep uyutan,
    Sevgisi kalbimde yatan,
    Bana çok meziyet katan,
    Anam benim tek varlığım.

    Hakkı ÇEBİ
  • 04
    Anneler Günü şiiri: 1, 2, 3, 4, 5 kıta en güzel, duygusal Anneler Günü şiirleri uzun ve kısa

    ANNEM
    Annelerin en güzeli,
    Sensin, benim güzel annem.
    Ilık esen bahar yeli,
    Sensin, benim güzel annem.

    Güneş yüzlü, altın kalpli,
    Ağır başlı, tatlı dilli,
    Meleklerin eşi sanki
    Sensin, benim güzel annem.

    Açan çiçek, çağlayan su,
    Gülümseyen engin duygu,
    Evimizin mutluluğu
    Sensin, benim güzel annem.

    H.Latif SARIYÜCE
  • 05
    Anneler Günü şiiri: 1, 2, 3, 4, 5 kıta en güzel, duygusal Anneler Günü şiirleri uzun ve kısa

    ANNECİĞİME
    Örneğimsin iyilikte,
    Veren elsin anneciğim.
    İnceliği güzellikte,
    Deren elsin anneciğim.

    Sen ağaçsın, ben bir yaprak,
    Sen fidanım, sense toprak,
    Evimizde, tertemiz, ak,
    Açan gülsün anneciğim.

    Ayağında cennet yolu...
    Anneciğim, gül kokulu.
    Sımsıcacık, sevgi dolu,
    Esen yelsin anneciğim.

    Sevgin bana güven verir,
    Derdim biter, erir bir bir.
    Sensin en duygulu şiir,
    Bir masalsın anneciğim.

    Rıfkı KAYMAZ
  • 06
    Anneler Günü şiiri: 1, 2, 3, 4, 5 kıta en güzel, duygusal Anneler Günü şiirleri uzun ve kısa

    KORU BENİ ANNECİĞİM
    Ben ufacık bir bebeğim ,
    Koru beni anneciğim.
    Sana bütün sevgilerim,
    Koru beni anneciğim

    Bir filizim gün vurmasın
    Fırtınalar koparmasın.
    Yüreciğin hiç yanmasın,
    Koru beni anneciğim.

    Çok güzelsin çiçek gibi,
    Sırma saçın ipek gibi.
    Gökten inmiş melek gibi,
    Koru beni anneciğim.
  • 07
    Anneler Günü şiiri: 1, 2, 3, 4, 5 kıta en güzel, duygusal Anneler Günü şiirleri uzun ve kısa

    ANNE SEVGİSİ
    Sıcağın sinmiş bana,
    Seni severim ana,
    Sensiz bana kan veren
    Sensin bana can veren.

    Küçükken yudum yudum,
    Sütlerinle uyudum.
    Kulağıma ninniler,
    Neler söyledin neler.

    Beni büyüttün ana,
    Beni yürüttün ana,
    Göremeyince seni
    Kucaklarım gölgeni
  • 08
    Anneler Günü şiiri: 1, 2, 3, 4, 5 kıta en güzel, duygusal Anneler Günü şiirleri uzun ve kısa

    ANNEM
    Sen olmasaydın annem;
    Ne doğar,ne yaşardım.
    Senin şefkatinle ben,
    Büyümeyi başardım.

    Üzerime titrersin,
    Korursun kanadınla.
    Canıma can katarsın,
    Sen annelik adınla.

    Sana neler borçludur,
    Düşün bir evlat anne
    Kan veren can verensin
    Ya benim verdiğim ne?

    Sana candan sevgimi,
    Saygımı sunacağım,
    Bugün tüm anneleri
    Minnetle anacağım.
  • 09
    Anneler Günü şiiri: 1, 2, 3, 4, 5 kıta en güzel, duygusal Anneler Günü şiirleri uzun ve kısa

    ANAMI ARIYORUM
    Senden ayrı senden uzak
    Yersiz göksüz gibiyim
    Hem analı hem babalı
    Hem öksüz gibiyim
    Uzanmış aramıza
    Uçsuz bucaksız gurbet
    Bir ucunda sıla var
    Öbür ucunda ekmek

    Bütün analar ağıt şimdi
    Bütün ağıtlar ana
    Ya beni de al gurbet
    Ya anamı ver bana

    Hem kova hem kuyuyum
    Yorgun bir halk suyuyum
    Sen bana nenni söyle
    Ben dizinde uyuyum

    Ali YÜCE
  • 10
    Anneler Günü şiiri: 1, 2, 3, 4, 5 kıta en güzel, duygusal Anneler Günü şiirleri uzun ve kısa

    ANNE
    Annemi ben çok severim,
    Melek annem, güzel annem,
    Üzülmesin sakın derim
    Melek annem, güzel annem.

    İyi doğru sözler onda,
    Şefkat dolu gözler onda,
    Sevgi, ışık var yolunda,
    Melek annem, güzel annem.

    Anne yüzü ne asil yüz,
    Anne gözü ne derin göz,
    Anne özü, pırlanta öz,
    Melek annem, güzel annem.

    O gülerse çağlayanım,
    O ağlarsa ağlayanım,
    Ona gönül bağlayanım;
    Melek annem, güzel annem.

    Rıfat Necdet EVRİMER
  • 11
    Anneler Günü şiiri: 1, 2, 3, 4, 5 kıta en güzel, duygusal Anneler Günü şiirleri uzun ve kısa

    ANNECİĞİM
    Bekle beni anneciğim
    Bir gün sana döneceğim
    Pamuk gibi ellerinden
    Doya doya öpeceğim

    Demet demet çiçeklerle
    Lâle menekşe güllerle
    Aydınlık bir gelecekle
    Annem sana geleceğim

    Ne şirindir senin sözün
    Yeter ağlamasın gözün
    Bitsin artık çile hüzün
    Annem sana döneceğim

    Demet demet çiçeklerle
    Ellerimde buketlerle
    Duâlarla Tekbirlerle
    Annem sana geleceğim.

    Hayati OTYAKMAZ
  • 12
    Anneler Günü şiiri: 1, 2, 3, 4, 5 kıta en güzel, duygusal Anneler Günü şiirleri uzun ve kısa

     

    ANNECİĞİM
    Ne sevimli bir annesin!
    Ne tatlıdır senin sesin!
    Benim canım mısın nesin
    Sen olmazsan yapamam ben!

    Senden yakın kim var bana?
    Kalbim, canım bağlı sana!..
    Üzüntüm yok ondan yana
    Seviyorsun beni de sen.

    Gülsem güler yüzün
    Ağlamamdan alır hüzün...
    Senin gecen ve gündüzün
    Işık alır sanki benden!

    Rakım ÇALAPALA
  • 13
    Anneler Günü şiiri: 1, 2, 3, 4, 5 kıta en güzel, duygusal Anneler Günü şiirleri uzun ve kısa

    ANNECİĞİM
    Sesine,bakışına
    Sevgisine asla doyamam
    Ben annemin yerine
    Kimseleri koyamam

    Saçının bir teliyim
    Yanağının alıyım
    Ben kimsenin değilim
    Annemin öz malıyım

    Daha çok severim
    Ulu Tanrı ben seni,
    Ne olursun ayırma
    Anneciğimden beni!...
  • 14
    Anneler Günü şiiri: 1, 2, 3, 4, 5 kıta en güzel, duygusal Anneler Günü şiirleri uzun ve kısa

    ANNELER GÜNÜ SÖZLERİ

    ● Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor. Anneler günün kutlu olsun.

    ● Anne kelimesi bile yetiyor insana.Huzuru veriyor sevgiyi şevkati.Allah kimseyi annesiz koymasın.Canım annem Anneler günün kutlu olsun.

    ● Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin. Annem olman dünyadaki en büyük şansım, iyi ki varsın. Anneler günün kutlu olsun.
  • 15
    Anneler Günü şiiri: 1, 2, 3, 4, 5 kıta en güzel, duygusal Anneler Günü şiirleri uzun ve kısa

    ● Bu dünyadaki en güvenli sığınağım senin kucağın. Benim annem olman bu dünyadaki en büyük şansım. Seni seviyorum.

    ● Fedakarlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim.

    ● Yüreğindeki sınırsız sevgi ve sabır icin çok teşekkürler canım anneciğim... Anneler günün kutlu olsun.

     
  • 16
    Anneler Günü şiiri: 1, 2, 3, 4, 5 kıta en güzel, duygusal Anneler Günü şiirleri uzun ve kısa

    ● Mesafeler uzak olsa da yüreğim hep seninle canım annem... Anneler günün kutlu olsun!

     

    ● Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum anne.

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