Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Annesini öldürmekle suçlanıyordu: 'Bavul cinayeti' davasında yeni gelişme

2014'te erkek arkadaşı ile annesini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklan ABD'li Heather Mack'in ABD'deki dava süreci sürüyor.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Annesini öldürmekle suçlanıyordu: 'Bavul cinayeti' davasında yeni gelişme

    Endonezya'nın Bali Adası'nda ABD'li Heather Mack, 2014'te erkek arkadaşı ile annesini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı.
  • Annesini öldürmekle suçlanıyordu: 'Bavul cinayeti' davasında yeni gelişme

    Chicago'da annesiyle birlikte yaşayan Heather Mack, Endonezya'daki 10 yıllık cezasının 7 yılını çekmiş daha sonra 2021 yılında sınır dışı edilmişti.

     

    ABD'li yetkililer onu Chicago'nun O'Hare Uluslararası Havaalanı'na iner inmez tutuklamıştı.
  • Annesini öldürmekle suçlanıyordu: 'Bavul cinayeti' davasında yeni gelişme

    Mack'in yabancı bir ülkede cinayet işlemek için komplo kurmak ve adaleti engellemek suçlarından Chicago'da görülen davasının tarihi 1 Ağustos olarak belirlendi.
  • Annesini öldürmekle suçlanıyordu: 'Bavul cinayeti' davasında yeni gelişme

    Mack'in kefaletle serbest bırakılmasına karşı çıkan savcılar, Mack ve Schaefer'in cinayeti aylarca planladıklarını söylüyor.

    Ayrıca ellerinde Mack ve Schaefer'ın Wiese-Mack'in cesedinin içinde olduğu valizi Endonezya'da bir taksiye bindirmeye çalıştıklarını gösteren video kanıtları olduğu da ifade ediliyor.

    ABD'deki dava sürecinde de Mack'in suçlu olduğunu kabul etmesi bekleniyor.
  • Annesini öldürmekle suçlanıyordu: 'Bavul cinayeti' davasında yeni gelişme

    "Bavul cinayeti"

    Asya basınında, Mack, eski erkek arkadaşı Tommy Schaefer ve Mack'in annesi Wiese-Mack'in tatil için geldikleri Endonezya'da kaldıkları otel odasında tartıştıkları iddia edilmişti.

     

    Schaefer'ın meyve kasesiyle 62 yaşındaki Wiese-Mack'in başına vurduğu ve kadının bu nedenle hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.
  • Annesini öldürmekle suçlanıyordu: 'Bavul cinayeti' davasında yeni gelişme

    O dönem 19 yaşında ve birkaç haftalık hamile olan Mack ve eski erkek arkadaşı Tommy Schaefer, Ağustos 2014'te gözaltına alınmış ve Nisan 2015'te hüküm giymişti.

    "Bavul cinayeti" nedeniyle Mack 10 yıl, Schaefer ise 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

     

    Mack, hüküm giymesinden bir süre sonra hapishanede doğum yapmış ve bebeği 2 yaşına gelene kadar yanında kalmasına izin verilmişti. Bu süreden sonra da Mack kızının velayetini Endonezya'daki Avustralyalı bir kadına vermişti.
  • Annesini öldürmekle suçlanıyordu: 'Bavul cinayeti' davasında yeni gelişme

    2016'da da Schaefer'in kuzeni Robert Bibbs, cinayeti planlamaya yardım etmekten suçlu bulunmuş ve 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ayrıca o dönemde Mack ve annesi arasında sorunlu bir ilişki olduğuna dair raporlara değinilirken polisin ailenin ABD'nin Illinois eyaletindeki evine onlarca kez çağrıldığı ortaya çıkmıştı.

     

    Cesedin 2014'te St. Regis Bali Tatil Köyü yakınlarında park edilmiş aracın bagajındaki bavulda ​bulunması nedeniyle tutuklanan ve 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Amerikan vatandaşı Heather Mack 7 yıl tutuklu kalmıştı.
  • Annesini öldürmekle suçlanıyordu: 'Bavul cinayeti' davasında yeni gelişme

    Erken tahliye ile serbest bırakılarak sınır dışı edilmesine karar verilen Mack, 28 Ekim'de Bali'nin Denpasar kentindeki Kerobokan Kadın Hapishanesi'nden ayrılmıştı.

     

    Schaefer'in Endonezya'daki tutukluluğu ise devam ediyor.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.