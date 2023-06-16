Mack'in kefaletle serbest bırakılmasına karşı çıkan savcılar, Mack ve Schaefer'in cinayeti aylarca planladıklarını söylüyor.

Ayrıca ellerinde Mack ve Schaefer'ın Wiese-Mack'in cesedinin içinde olduğu valizi Endonezya'da bir taksiye bindirmeye çalıştıklarını gösteren video kanıtları olduğu da ifade ediliyor.

ABD'deki dava sürecinde de Mack'in suçlu olduğunu kabul etmesi bekleniyor.