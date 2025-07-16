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        Haberler Magazin Antalya Arkeoloji Müzesi yerinde kalıyor

        Antalya Arkeoloji Müzesi yerinde kalıyor

        Antalya Müzesi'nin taşınacağı ve yerine otel yapılacağı yönündeki iddialar yalanlandı. Müze, aynı yerinde depreme dayanıklı şekilde yeniden inşa edilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 18:41 Güncelleme: 16.07.2025 - 18:41
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        Antalya Arkeoloji Müzesi yerinde kalıyor
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        Antalya Müzesi'nin taşınacağı ya da bulunduğu araziye otel yapılacağı yönündeki sosyal medyada dolaşan iddialar, açık bir şekilde yalanlandı.

        Antalya Arkeoloji Müzesi, mevcut yerinde kalacak; ancak depreme dayanıklı bir yapıyla yeniden inşa edilecek.

        Müzede yer alan eserler, bu süreçte özel olarak hazırlanmış geçici bir depoda koruma altına alınacak. Alandaki ağaçlar ise yerinde bırakılarak doğaya zarar verilmeden projeye devam edilecek.

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        Toplam 2.5 milyar TL bütçeyle yürütülecek olan proje, 2026 yazında tamamlanarak hizmete açılacak.

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