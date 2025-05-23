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        Haberler Gündem Antalya'da 5 yıldızlı otel inşaatında teras çöktü

        Antalya'da 5 yıldızlı otel inşaatında teras çöktü

        Antalya'nın turistik beldelerinden Manavgat'ta faciadan dönüldü! İnşaat halindeki 5 yıldızlı otelin teras katında bilinmeyen bir nedenle çökme oldu. Meydana gelen olayın işçilerin paydos saatinde meydana geldiği ve herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 23:25 Güncelleme: 24.05.2025 - 00:00
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        Antalya’nın Manavgat ilçesinde yapımı süren 5 yıldızlı bir otelin restoranın teras katı çöktü. İşçilerin paydos saatindeki olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

        Manavgat'ın Gündoğdu Mahallesi'nde inşaat halindeki 5 yıldızlı otelin teras katında saat 18.00 sıralarında, bilinmeyen bir nedenle çökme oldu.

        İhbarla bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, beton ve metal yığınları altında kalan olup olmadığını belirlemek amacıyla çalışma yürüttü.

        İncelemeler sonucunda, olayın işçilerin paydos saatinde meydana geldiği ve herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı belirlendi.

        Teknik ekipler çökmenin nedenine ilişkin araştırmalarını sürdürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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