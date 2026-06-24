Antalya'da cezaevinden izinli çıkan hükümlü arazide ölü bulundu

Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'nde boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre ekipler, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen kişinin, hükümlü olarak bulunduğu Antalya Açık Ceza İnfaz Kurumundan 16 Haziran'da izinli olarak ayrılan Tayfun Güleç'e (41) ait olduğu tespit edildi.

İncelemenin ardından Güleç'in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.