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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da cezaevinden izinli çıkan hükümlü arazide ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Antalya'da cezaevinden izinli çıkan hükümlü arazide ölü bulundu

        Antalya Muratpaşa'da cezaevinden izinli çıkan hükümlünün cansız bedeni boş arazide bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 00:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Cezaevinden izinli çıkmıştı, arazide ölü bulundu

        Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'nde boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre ekipler, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen kişinin, hükümlü olarak bulunduğu Antalya Açık Ceza İnfaz Kurumundan 16 Haziran'da izinli olarak ayrılan Tayfun Güleç'e (41) ait olduğu tespit edildi.

        İncelemenin ardından Güleç'in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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