Antalya'da kooperatif ve pazarcılar odasına "rüşvet" ve "dolandırıcılık" operasyonunda 74 gözaltı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, S.S. Muratpaşa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Antalya Semt Pazarcılar Odası’nda yapıldığı iddia edilen usulsüzlüklere ilişkin soruşturmada 84 şüpheliden 74'ü gözaltına alındı, 10’u aranıyor.

KOOPERATİF PAZARCILIK ODASINA OPERASYON

DHA'daki habere göre; Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Rüşvet", "Nitelikli dolandırıcılık", "Resmi belgede sahtecilik" ve "Görevi kötüye kullanma" suçlarından yürütülen soruşturmada, kooperatif ve oda üzerinden çeşitli usulsüzlükler yapıldığı tespit edildi.

KREDİ KULLANIMINA UYGUN OLMAYAN KİŞİLERE VERGİ KAYDI AÇTILAR İDDİASI

Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, kredi kullanımına uygun olmayan kişilerin, Korkuteli ilçesinde geriye dönük vergi kaydı açtırılarak pazarcılar odasına üye yapıldıkları, bu yolla kooperatiften devlet destekli esnaf kredisi kullandırıldığı belirlendi.

USULSÜZ ARAÇ DEVİR İŞLEMLERİ

Ayrıca kredi kullanacak kişilere ipotek gösterebilmeleri için usulsüz araç devir işlemleri yapıldığı, bu yöntemle yüksek tutarlı kredilerin çekilmesinin sağlandığı öne sürüldü.

YÜZDE 10 ORANINDA KOMİSYON

Kullandırılan krediler karşılığında şüphelilerden yüzde 10 oranında komisyon alındığı iddialar arasında yer aldı.