Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da kooperatif ve pazarcılar odasına 'rüşvet' ve 'dolandırıcılık' operasyonunda 74 gözaltı | Son dakika haberleri

        Antalya'da kooperatif ve pazarcılar odasına "rüşvet" ve "dolandırıcılık" operasyonunda 74 gözaltı

        Antalya'da kooperatif ve pazarcılar odasına yönelik yürütülen soruşturmada 84 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 74'ü yakalandı. Soruşturmada rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik iddiaları yer aldı. Devlet destekli krediler üzerinden milyonlarca liralık kamu zararı oluştuğu belirlendi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 75 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 11:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da 84 gözaltı kararı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, S.S. Muratpaşa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Antalya Semt Pazarcılar Odası’nda yapıldığı iddia edilen usulsüzlüklere ilişkin soruşturmada 84 şüpheliden 74'ü gözaltına alındı, 10’u aranıyor.

        KOOPERATİF PAZARCILIK ODASINA OPERASYON

        DHA'daki habere göre; Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Rüşvet", "Nitelikli dolandırıcılık", "Resmi belgede sahtecilik" ve "Görevi kötüye kullanma" suçlarından yürütülen soruşturmada, kooperatif ve oda üzerinden çeşitli usulsüzlükler yapıldığı tespit edildi.

        KREDİ KULLANIMINA UYGUN OLMAYAN KİŞİLERE VERGİ KAYDI AÇTILAR İDDİASI

        Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, kredi kullanımına uygun olmayan kişilerin, Korkuteli ilçesinde geriye dönük vergi kaydı açtırılarak pazarcılar odasına üye yapıldıkları, bu yolla kooperatiften devlet destekli esnaf kredisi kullandırıldığı belirlendi.

        REKLAM

        USULSÜZ ARAÇ DEVİR İŞLEMLERİ

        Ayrıca kredi kullanacak kişilere ipotek gösterebilmeleri için usulsüz araç devir işlemleri yapıldığı, bu yöntemle yüksek tutarlı kredilerin çekilmesinin sağlandığı öne sürüldü.

        YÜZDE 10 ORANINDA KOMİSYON

        Kullandırılan krediler karşılığında şüphelilerden yüzde 10 oranında komisyon alındığı iddialar arasında yer aldı.

        ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE SATIŞ

        Kredi borcunu ödemeyen kişilerin ipotek gösterdiği taşınmazların üçüncü kişilere satışının sağlandığı, düşük tutarlı kredilerin kapatılmasının ardından bu taşınmazların yüksek bedellerle yeniden satıldığı tespit edildi.

        YAT VE ARAÇ ALINMIŞ

        Pazarcılar Odası üzerinden yapılan usulsüz işlemlerle oda bütçesinden para çıkışı yapıldığı, bu paralar karşılığında şüphelilere yat, araç ve taşınmaz alındığı iddia edildi.

        EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

        Yapılan tespitler doğrultusunda bu sabah belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        84 GÖZALTI KARARI

        Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 84 şüpheliden 74'ü gözaltına alındı, 10 şüpheli ise aranıyor.

        AĞABEY-KARDEŞ GÖZALTINDA

        Gözaltına alınanlar arasında esnaf kredi kooperatifi başkanı Turgut B. ile kardeşi eski pazarcılar odası başkanı Metin B.'nin de bulunduğu öğrenildi. Ayrıca 36 kişinin daha şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınmasının planlandığı bildirildi.

        MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

        Diğer yandan, toplamda 42 milyon 709 bin 140 TL kamu zararı oluştuğu belirlendi. Suçtan kaynaklı elde edildiği değerlendirilen 75 milyon TL değerindeki tapulara ve mal varlığına el konulduğu kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Adana'da ilginç hırsızlık: Gasilhaneden kefen çaldılar

        Adana'da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce gasilhaneden kefen, çarşaf ve havlu çalındı. (İHA)

        #Antalya
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Küresel piyasalar sarsıldı
        Küresel piyasalar sarsıldı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        Genç kadın, babasını öldürmüştü! İhanet iddiası!
        Genç kadın, babasını öldürmüştü! İhanet iddiası!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Mezarı, ailesinin evinin karşısında
        Mezarı, ailesinin evinin karşısında
        2 kadın cinayeti izmaritten aydınlatıldı!
        2 kadın cinayeti izmaritten aydınlatıldı!
        EYT’den 2,6 milyon kişi emekli oldu
        EYT’den 2,6 milyon kişi emekli oldu