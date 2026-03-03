Antalya'da kooperatif ve pazarcılar odasına "rüşvet" ve "dolandırıcılık" operasyonunda 74 gözaltı
Antalya'da kooperatif ve pazarcılar odasına yönelik yürütülen soruşturmada 84 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 74'ü yakalandı. Soruşturmada rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik iddiaları yer aldı. Devlet destekli krediler üzerinden milyonlarca liralık kamu zararı oluştuğu belirlendi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 75 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, S.S. Muratpaşa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Antalya Semt Pazarcılar Odası’nda yapıldığı iddia edilen usulsüzlüklere ilişkin soruşturmada 84 şüpheliden 74'ü gözaltına alındı, 10’u aranıyor.
KOOPERATİF PAZARCILIK ODASINA OPERASYON
DHA'daki habere göre; Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Rüşvet", "Nitelikli dolandırıcılık", "Resmi belgede sahtecilik" ve "Görevi kötüye kullanma" suçlarından yürütülen soruşturmada, kooperatif ve oda üzerinden çeşitli usulsüzlükler yapıldığı tespit edildi.
KREDİ KULLANIMINA UYGUN OLMAYAN KİŞİLERE VERGİ KAYDI AÇTILAR İDDİASI
Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, kredi kullanımına uygun olmayan kişilerin, Korkuteli ilçesinde geriye dönük vergi kaydı açtırılarak pazarcılar odasına üye yapıldıkları, bu yolla kooperatiften devlet destekli esnaf kredisi kullandırıldığı belirlendi.
USULSÜZ ARAÇ DEVİR İŞLEMLERİ
Ayrıca kredi kullanacak kişilere ipotek gösterebilmeleri için usulsüz araç devir işlemleri yapıldığı, bu yöntemle yüksek tutarlı kredilerin çekilmesinin sağlandığı öne sürüldü.
YÜZDE 10 ORANINDA KOMİSYON
Kullandırılan krediler karşılığında şüphelilerden yüzde 10 oranında komisyon alındığı iddialar arasında yer aldı.
ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE SATIŞ
Kredi borcunu ödemeyen kişilerin ipotek gösterdiği taşınmazların üçüncü kişilere satışının sağlandığı, düşük tutarlı kredilerin kapatılmasının ardından bu taşınmazların yüksek bedellerle yeniden satıldığı tespit edildi.
YAT VE ARAÇ ALINMIŞ
Pazarcılar Odası üzerinden yapılan usulsüz işlemlerle oda bütçesinden para çıkışı yapıldığı, bu paralar karşılığında şüphelilere yat, araç ve taşınmaz alındığı iddia edildi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ
Yapılan tespitler doğrultusunda bu sabah belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
84 GÖZALTI KARARI
Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 84 şüpheliden 74'ü gözaltına alındı, 10 şüpheli ise aranıyor.
AĞABEY-KARDEŞ GÖZALTINDA
Gözaltına alınanlar arasında esnaf kredi kooperatifi başkanı Turgut B. ile kardeşi eski pazarcılar odası başkanı Metin B.'nin de bulunduğu öğrenildi. Ayrıca 36 kişinin daha şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınmasının planlandığı bildirildi.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Diğer yandan, toplamda 42 milyon 709 bin 140 TL kamu zararı oluştuğu belirlendi. Suçtan kaynaklı elde edildiği değerlendirilen 75 milyon TL değerindeki tapulara ve mal varlığına el konulduğu kaydedildi.